Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 30 января: скончались еще 10 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 января 2021 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 30 января в Ростовской области выявили еще 376 случаев заражения коронавирусом. Всего же, по данным регионального правительства, за время пандемии заболели 63321 жителей. Однако есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 428 пациентов, а всего - почти 53 тысячи.

Большинство заболевших зафиксировали, как обычно, в донской столице. За ней идет Батайск и Новошахтинск. На данный момент лечение в стационарах получают 2339 пациентов. В тяжелом состоянии пребывает 41 человек, на неинвазивной ИВЛ – 194.

За минувшие 24 часа стало известно о смерти еще 10 жителей Дона. Это семь женщин в возрасте от 72 - 94 лет, а также трое мужчин - от 80 до 85 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания различных систем, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни.

Таким образом, за все время пандемии жертвами коронавируса стали 2616 жителей.

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