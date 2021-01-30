Губернатора Ростовской области поздравляют с Днем рождения

Василий Голубев в радиостудии "КП". Фото: архив издания

Сегодня, 30 января, свой День рождения отмечает губернатор Ростовской области Василий Голубев. Главе донского региона исполнилось 64 года. Одним из первых его поздравили в футбольном клубе "Ростов", опубликовав соответствующую запись в социальных сетях.

В инстаграм-аккаунте команды напомнили, что Василий Юрьевич является преданным болельщиком клуба.

- Желаем крепкого здоровья, успехов и семейного счастья. Мы благодарим губернатора за большую поддержку, которую он оказывает ФК "Ростов", - написали в сетях.

Напомним, Василий Голубев родился в станице Ермаковской, что в Тацинскм районе области. Его родители работали на шахте, а позже будущий губернатор и сам трудился в должности слесаря на шахте «Шолоховская».

В 1980 году Василий Юрьевич окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Со специальностью инженера-экономиста он устроился на грузовое автопредприятие в Московской области.

Его политическая карьера началась, когда он стал инструктором промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета КПСС. Уже в 1991 году Голубев возглавил местную администрацию. Спустя 8 лет он занял должность вице-губернатора всей Московской области.

В 2010 года Василий Голубев вернулся на родину, возглавив Ростовскую область.

"Комсомольская правда" - Ростов-на-Дону присоединяется ко всем теплым пожеланиям и сердечно поздравляет губернатора с праздником.

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