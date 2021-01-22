«Пандемия в корне изменила представление о том, на что способен человек»: глава донского парламента поблагодарил молодых депутатов

Александр Ищенко провел встречу с молодыми депутатами. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице состоялась встреча председателя Законодательного собрания Александра Ищенко с молодыми парламентариями. Во время мероприятия были затронуты такие важные темы, как сострадание, нравственное воспитание подрастающего поколения и доброта.

В первую очередь, Александр Валентинович отметил, что парламентарии во время пандемии стали волонтерами. Депутаты оказывали помощь донским больницам, а также нуждающимся гражданам.

- Пандемия в корне изменила наше представление о том, на что способен человек с добрым и отзывчивым сердцем, - сообщил спикер донского парламента. - Уверен, что молодые депутаты должны быть в центре добровольческого движения, стать неформальными лидерами волонтерских организаций, объединять их вокруг себя, доносить их инициативы до органов власти, помогать реализовывать эти инициативы.

По словам Александра Ищенко, в Ростовской области достаточно эффективно работает закон о поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности.

- Мы постоянно законодательно расширяем перечень мер поддержки некоммерческих организаций. И именно ваше взаимодействие с волонтерами даст нам обратную связь и поможет увидеть то, что можно законодательно подправить в этой сфере, - отметил спикер Заксобрания.

ЭКОНОМИКА И ЦИФРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Председатель комитета Законодательного Собрания по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике, депутат Екатерина Стенякина, в свою очередь, подчеркнула, что сегодня можно говорить о двух основных вызовах нашего общества: с одной стороны, это экономика, это бизнес, благосостояние наших граждан, а с другой - это цифровая реальность и интернет.

- Это и маркет-плейсы, и доставки домой, и социальные сети – все, откуда мы получаем, и то, с чем мы можем жить, и основную информацию, - отметила депутат. - Мы рассказали абсолютно всем молодым депутатам о том, какие уникальные продукты поддержки и развития бизнеса существуют в Ростовской области.

Как оказалось, не все молодые люди их знают, а также действующие муниципальные депутаты знали, например, что на развитие своего бизнеса можно получить кредит по ставке 2 процента - от 50 тысяч до 1 млн рублей. Какие условия для самозанятого, для стартапа, для небольшого бизнеса есть в сельской территории.

- Это очень важные, нужные деньги, которые могут повысить благосостояние семьи и позволить людям зарабатывать и развиваться, - добавила Екатерина Петровна.

ПОЛИТИКА В СОЦСЕТЯХ

Также была затронута тема Интернет-пространства. На сегодняшний день оно имеет важное значение в диалоге власти и народа. Александр Ищенко считает, что политик просто обязан быть в соцсетях.

- Это важнейшая часть работы, - уверен Александр Валентинович. - Я вижу, что вы активно делитесь в Сети своим опытом, рассказываете о работе в избирательных округах. Конечно, это необходимо делать постоянно и ежедневно. И не только рассказывать о том, что сделали лично вы, но и информировать избирателей, как меняются законы, что позитивного произошло в нашем регионе.

Так же, по мнению главы донского парламента, в социальных сетях должны обсуждаться и глобальные вопросы федеральной повестки, решения всех уровней власти, которые меняют к лучшему жизнь граждан.

- Вы должны просто, доступно и понятно объяснять вашим избирателям, например, как через портал Госуслуг определить размер будущей пенсии, дать согласие на предоставление меры поддержки, узнать об индексации пособия, - объяснил молодым депутатам он. - Я привел примеры законодательных изменений последних двух месяцев. Уверен, что не все граждане знают о них. А это значит, что разъяснительная работа должна быть постоянной.

Александр Ищенко подчеркнул, что сегодня, в условиях, когда не ведется прямой прием избирателей, все переместилось в онлайн-общение. Социальные сети служат своего рода оперативной формой взаимодействия между избирателем и депутатом и составляют около 70-80 процентов от всего общения с избирателями, - сообщил Александр Валентинович.

А заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области , председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, депутат Вячеслав Василенко остановился на вопросе духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания казачьей молодежи.

- Донским парламентом в свое время была подготовлена нормативная база кадетского казачьего образования. В Федеральном законе «Об образовании» был закреплен статус кадетских корпусов. И сегодня казачьи кадетские корпуса, казачьи классы в образовательных учреждениях являются гордостью донской земли, примером высокого качества образования и патриотического воспитания для всей страны. Огромную роль для самореализации казачьей молодежи выполняет система непрерывного казачьего образования. Она включает в себя 570 казачьих образовательных организаций различной подведомственности, где обучается около 95 тысяч детей, начиная с детского сада. Полагаю, что для вас, молодых депутатов, есть прекрасная возможность поработать в данном направлении, и нужно понимать, что эта работа для будущего, - сказал Вячеслав Василенко.

Инициатива молодых депутатов о разработке закона об экологическом воспитании нашла поддержку донских законодателей.

- Поддерживаю создание такого закона, - отметил Александр Ищенко. - Конечно, это необходимо сделать. Хотя, безусловно, сознание человека законом изменить невозможно, но создать условия для того, чтобы в обществе среди молодого поколения сформировалось неприятие к варварскому отношению к своей земле – это наша задача. Естественно, одним из инструментов может и должен выступить закон об экологическом воспитании. Тем более что у нас есть позитивный опыт принятия региональных законов, которые впоследствии становятся актуальными для всей страны.