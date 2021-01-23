Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 23 января 2021 года: количество зараженных превысило 60 тысяч зараженных

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 391 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове-на-Дону на 23 января прирост за сутки - 391 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 60 269 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован 391 новый случай заражения. В тяжелом состоянии находятся 255 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 448 дончан. Выздороветь удалось 49 861 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1434. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 53 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (151), Таганроге (12), Батайске (11), Новошахтинске (11), Новочеркасске (10), Каменске-Шахтинском (9), Азовском (9), Миллеровском (9), Неклиновском (9), Сальском (9) районах, Шахтах (8), Красносулинском (8), Мясниковском (8), Семикаракорском (8) районах, Волгодонске (7), Гукове (6), Звереве (6), Аксайском (6), Белокалитвинском (5), Зерноградском (5), Куйбышевском (5) районах, Донецке (4), Верхнедонском (4), Веселовском (4), Волгодонском (4), Матвеево-Курганском (4), Орловском (4) районах, Азове (3), Багаевском (3), Егорлыкском (3), Заветинском (3), Зимовниковском (3), Кашарском (3), Милютинском (3), Октябрьском (3), Песчанокопском (3), Усть-Донецком (3), Шолоховском (3), Дубовском (2), Каменском (2), Константиновском (2), Мартыновском (2), Морозовском (2), Тацинском (2), Целинском (2), Боковском (1), Обливском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1), Цимлянском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,4% - от 46 до 65 лет, 21,2% - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 6,9% - дети. В стационарах содержатся 2 792 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 18 женщин, 55, 60, 62, две по 65 лет, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 78, две по 79 лет, 83, 85, 88, 90 лет, и восемь мужчин – 64, 65, 67, 72, 79, 80, 82, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 362 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 110,28 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 580 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 560,36 тысячи исследований.

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