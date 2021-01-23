Теплый южный ветер и небольшой дождь: какая погода ожидает ростовчан 23 января

В Ростове 23 января пройдет кратковременный дождь Фото: "КП" Архив

Легкий ветер, подувший с юга, принес собой в донскую столицу небольшие осадки. Погода весь день будет пасмурная, но относительно теплая, никаких аномалий в этот день не ожидается.

В утренние часы будет прохладно - от плюс 2 до плюс 3 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке в плюс 3 градуса. А к вечеру температура снова немного понизится до плюс 2 градусов. В субботу, 23 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять переменная облачность. По прогнозам синоптиков, около полудня возможен небольшой дождь.

Ветер сегодня сменит два направления:южное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет постепенно понижаться и составит 759-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 76 до 88 процентов.

Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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