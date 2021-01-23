Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 января 2021 года: опасный вирус подхватили еще 389 человек

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 389 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 23 января прирост за сутки - 389 человек.

Статистикка по Ростовской области Фото: Яндекс

В донском регионе количество зараженных новой коронавирусной инфекцией достигло 60 658 человек. Только за минувшие сутки опасный вирус подхватили 389 дончан. Также, по данным Роспотребнадзора, в тяжелом состоянии находятся еще 358 жителей Ростовской области, все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1443. Коэффициент распространения инфекции – 1, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Стоит отметить, что за вчерашний день побороть болезнь удалось 358 заболевшим. Таким образом, количество выздоровевших дончан достигло уже 50 219 человек. Но врачам, к сожалению, так и не удалось спасти жизни еще 29 человек. Количество летальных исходов от опасной болезни увеличилось до 2 477 местных жителей.

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