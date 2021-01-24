Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 января 2021 года: с начала пандемии заразились 60,5 тысячи человек

В Ростовской области коронавирусом заразились 389 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 24 января прирост за сутки - 389 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом с начала пандемии заразились уже 60 658 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 389 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 255 человек. Врачи не смогли спасти жизни 2 477 дончан. Выздороветь удалось 50 219 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1443. Коэффициент распространения инфекции – 1.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 49 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (152), Таганроге (13), Неклиновском (10), Сальском (10) районах, Батайске (9), Новочеркасске (9), Шахтах (9), Миллеровском (9), Азовском (8), Песчанокопском (8) районах, Волгодонске (7), Гукове (7), Новошахтинске (7), Красносулинском (7), Мясниковском (7) районах, Каменске-Шахтинском (6), Аксайском (6), Веселовском (6), Зерноградском (6), Матвеево-Курганском (6) районах, Азове (5), Донецке (5), Звереве (5), Семикаракорском (5), Белокалитвинском (4), Боковском (4), Волгодонском (4), Кашарском (4), Пролетарском (4), Тацинском (4), Багаевском (3), Егорлыкском (3), Заветинском (3), Константиновском (3), Милютинском (3), Орловском (3), Тарасовском (3), Цимлянском (3), Чертковском (3), Шолоховском (3), Дубовском (2), Каменском (2), Обливском (2), Усть-Донецком (2), Верхнедонском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Морозовском (1), Родионово-Несветайском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 36% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,2% - от 46 до 65 лет, 18,8% - от 66 до 79 лет, 6,2% - старше 80 лет, 3,8% - дети. В стационарах содержатся 2 779 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 15 женщин, 43, 65, 67, 74, две по 75 лет, 77, две по 80 лет, три по 82 года, две по 84 года, 90 лет, и 14 мужчин – 51, 54, 57, 61, 65, два по 67 лет, 69, 73, два по 74 года, 80, 81, 94 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 28 218 человек. Сняты с медицинского учета 110 тысяч человек. Лаборатории региона за день провели 9 629 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1,569 миллиона исследований.

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