Яркое солнце порадует ростовчан после вчерашнего дождя

Ясно и солнечно будет в донской столице Фото: "КП" Архив

Еще одна резкая смена погоды ждет жителей донской столицы. После вчерашнего затяжного ночного дождя из-за облаков выглянет солнце и будет топить снег с новой силой.

В утренние часы будет прохладно - от плюс 1 до плюс 2 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке от плюс 3 до плюс 4 градуса. А к вечеру температура снова немного понизится от 0 до минус 1 градуса. В воскресенье, 24 января, в донской столице в течение всего дня будет стоять солнечная и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: южное и юго-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 757-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 71 до 95 процентов.

Сильных магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов.

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