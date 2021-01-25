"Деньги закончились, работал в магазине": как ростовский студент застрял в США из-за пандемии

Парень считает, что рядовые люди в Америке относятся к русским с уважением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанин Владимир Митрофанов (фамилия изменена по его просьбе, - прим. ред.) имел опыт учебы в США. Сначала он учился несколько месяцев в американской школе, затем - в колледже. Недавняя поездка за университетским образованием стала необычной. Во время карантина и протестов ростовчанину пришлось оставить учебу и работать в продуктовом магазине, чтобы свести концы с концами и дождаться открытия границ.

СЕМЕЙНЫЙ ОБМЕН

Многим обучение за границей кажется недостижимой мечтой. Как правило, люди считают, что это очень дорогое удовольствие, которое еще и сопряжено с большим количеством рисков. Большинство молодых людей из Ростова-на-Дону получают высшее образование здесь же, ведь донская столица - университетский город. Однако есть и те, кто в один момент решил рискнуть и прикоснуться к неизведанной жизни.

Владимир родился и почти всю жизнь прожил в Ростове. Парень ходил в школу, штудировал учебники, подходил к обучению со всей ответственностью. В 10 классе родители предложили ему на несколько месяцев переехать в США, поучиться до конца года в американской школе.

Недолго думая, парень согласился и вылетел в штат Иллинойс. Там он поселился в семье с тремя детьми, упражнялся в английской речи.

- Когда я попал в среду, понял, что я на самом деле плохо знаю английский язык. Приходилось часто переспрашивать, уточнять, - говорит Владимир. - Жить в семье - очень интересный опыт. Нужно понять, что ты живешь в других стране и культуре, отпустить свои устои. Если хочешь влиться, придется понять этих людей, а не замыкаться в себе, как это делают многие международные студенты.

КОЛЛЕДЖ И УНИВЕРСИТЕТ - РАЗНЫЕ ВЕЩИ

Прожив в принявшей его семье полгода и отучившись в американской школе, он вернулся в Ростов-на-Дону. В донской столице юноша получил аттестат и снова отправился в штаты, но уже в качестве абитуриента. В небольшом городе с населением всего семь тысяч человек он поступил в колледж, где стал получать общее образование.

- Там и проучился два года. По итогу мне выдали диплом, с которым ты можешь работать. Но это не считается полным, высшим образованием. После этого ты можешь поступить уже в полноценный университет. Это выходит дешевле, поэтому многие иностранцы выбирают такой путь, - объясняет собеседник издания.

ПАНДЕМИЯ И ПРОТЕСТЫ

По окончанию колледжа на "общем" направлении, он вернулся в Россию и поступил в рядовой городской ВУЗ для подстраховки. В 2018 году снова принял решение вернуться в Америку, чтобы поступить уже в университет и получить долгожданный диплом в США.

Первое время все шло хорошо, пока не ударила пандемия коронавируса.

- Обучение стало дистанционным, лекции скучными. Потом еще меньшинства взбунтовались. Город, в котором я жил - Индианаполис - стал центром протестов, и далеко не мирных. На улицах стреляли, дрались. На фоне всего этого все страны закрыли границы, и я не смог улететь домой, - вспоминает Владимир.

Деньги очень быстро закончились, родители не смогли отправить больше, и парень пошел искать работу, чтобы выжить. Через знакомых устроился в небольшой продуктовый магазин, стал трудовым мигрантом. Денег платили мало, но на самое необходимо хватало. Вернуться удалось только недавно. Несколько дней назад Ростов-на-Дону встретил его туманом и дождем.

- В месяц я получал там эквивалент 65 тысяч рублей. Это немного, расходы там выше, чем у нас в России в несколько раз. Интересно, что русских на самом деле любят американцы. Больше подозрений у них вызывают мексиканцы, например. Ко мне все относились с теплотой, часто спрашивали о России. Я любил развеивать стереотипы. Например, что у нас очень холодно, хотя в моем родном городе это не так.

Вернувшись Владимир решил остаться в России и работать здесь по своей специальности. Опыт учебы, работы и выживания в США, он убежден, не пропадет даром.

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