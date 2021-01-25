«У Андрея не по годам выносливый мозг»: о победившем чемпиона мира молодом шахматисте из Новочеркасска рассказал его тренер

Андрей с детства играет с более взрослыми соперниками. ФОТО: архив 2014 года, аккаунт Андрея Есипенко в Facebook

Блестящую победу над действующим чемпионом мира по шахматам одержал 18-летний уроженец Новочеркасска Андрей Есипенко. Парень обыграл именитого норвежца Магнуса Карлсена на престижном турнире в Голландии. Норвежец в последний раз проигрывал кому-либо только в октябре прошлого года, а ранее вообще не уступал лучшим спортсменам в течение двух лет.

Андрей Есипенко брал первые уроки шахмат в Новочеркасске, затем тренировался в Ростове. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался с одним из первых тренеров шахматного гения – Александром Петрушиным, работающим в ростовской ДЮСШ №4.

В СЕМЬ ЛЕТ ИГРАЛ КАК 13-ЛЕТНИЙ

- Андрей начал заниматься у нас с семи лет. Уже на тот момент он играл как 13-летний подросток. Он был талантлив с самого начала. Удивлял своими шахматными ходами. Делал неожиданные, не по возрасту сильные ходы. Всегда играл долго. Упорно. У многих шахматистов во время продолжительной игры устают мозги. У Андрея же не по годам выносливый мозг, - рассказал Александр Петрушин.

По словам тренера, большую роль в развитии таланта ребенка сыграли его родители. Трижды в неделю они привозили сына из Новочеркасска в Ростов для того, чтобы тот оттачивал навыки игры в шахматы с сильными специалистами.

ВНИМАНИЕ ТОЛЬКО ИГРЕ

Отец юного гения тогда занимался автобизнесом. Несмотря на плотный график, мужчина находил время, чтобы отвезти сына на занятия.

- Отец – строгий! Если мальчик во время тренировки поворачивал голову – ну, к примеру, отвлекался на смех других ребят – отец подходил и поворачивал его обратно к шахматной доске, - вспоминает Александр Иванович.

С Петрушиным юное дарование тренировался около трех лет:

- А потом его переманил другой преподаватель. Коллега тогда очень просил меня: дай, мол, шахматиста для души. Ну, я и предложил позаниматься с Есипенко.

Отметим, что Александр Иванович верит: его подопечный может стать чемпионом мира. Для этого у спортсмена есть все – и знания, и талант, и стремление к победе.

КСТАТИ

30-летний соперник новочеркассца – Мугнус Карлсен – тоже рано добился успехов в шахматных соревнованиях. Стал гроссмейстером в возрасте 13 лет. В 19 лет занял первую строчку в рейтинге шахматной ассоциации ФИДЕ.

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