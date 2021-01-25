Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 января 2021: число зараженных дончан приближается к 61,5 тысячи

Жертвами коронавируса за сутки стали 17 человек. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 144 заболевших. По всей Ростовской области коронавирусом заразились, с учетом Ростова, 386 человек. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 61 432.

35,2% новых заболевших — люди от 46 до 65 лет. Немного меньше среди зараженных тех, кому от 18 до 45 лет — 32,4%. 19,2% пациентов — пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,7% — старше 80 лет; 6,5% — дети.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 2 703 человека. Состояние 229 из них оценивается как тяжелое. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть 17 зараженных. Среди них — 11 женщин в возрасте от 54 до 74 лет и шесть мужчин — от 42 до 94 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за все время жертвами коронавируса стали 2 505 заболевших.

За сутки от ковида вылечился 371 человек. С начала пандемии — 50 9052.

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