Новые правила охоты вступили в силу в Ростовской области

Изменились сроки для охоты на некоторых животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области вступили в силу новые правила охоты. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов донского региона.

Одно из правил коснулось безопасности. Так, охотников обязали носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости.

Вводятся ограничения на использование оружия с нарезным стволом. С таким оружием нельзя охотиться на пернатую дичь. Исключение составляет оружие калибра 5,6 мм при охоте на рябчика, тетерева и глухаря.

На зайцев, белок, горностаев, куниц, норок и хорей разрешается охотиться с оружием калибра не более 5,7 мм.

Охотиться на волка, лисицу, енотовидную собаку можно в любые сроки. При этом охотник должен иметь разрешение на добычу любого вида животного. Вид должен быть указан в разрешении на добычу.

Изменились сроки охоты на копытных, пушных и птиц. Так, на кабана можно охотиться с 1 июня по 28 февраля, на муфлона — с 1 октября по 15 января. Допустимые сроки для охоты на остальных копытных перечислены в приказе об утверждении правил охоты.

В региональном минприроды отметили, что нужно обратить внимание на сроки добычи водоплавающей дичи и зайца русака. На русака можно охотиться с 15 сентября по 28 февраля. Добыча водяной полевки разрешается с 1 октября по 31 марта, ондатры — с 10 сентября по 28 февраля, бобра — с 1 октября по 28 февраля.

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