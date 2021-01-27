Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 января 2021 января: количество зараженных превысило отметку в 62 тысячи человек

В регионе стартовала массовая вакцинация от коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 января 2021 января. Количество заболевших людей в регионе растет. Так, по данным пресс-службы правительства Ростовской области, за сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 379 человек.

География распространения коронавируса в регионе. Фото: пресс-служба правительства РО

Таким образом, на утро 27 января нарастающим итогом общее число заболевших достигло 62193.

- Среди новых заболевших 26,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,5% - от 46 до 65 лет, 24% - от 66 до 79 лет, 6,9% - старше 80 лет, 4,5% - дети, - рассказали в пресс-службе правительства.

Скончались от коронавируса за минувшие сутки 29 человек. Это - 19 женщин и 10 мужчин.

Лечение в стационарах получают 2552 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 31 человек, на неинвазивной ИВЛ – 218 человек.

Отметим, на Дону 18 января началась массовая вакцинация от ковида. Прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала о том, что в феврале в регион поступит 100 тысяч доз вакцины. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор Василий Голубев. Кстати, глава региона сообщил, что сам обязательно будет делать прививку.

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