На сытый желудок учиться приятней: студенты ЮФУ узнали, кто самый голодный

Участники к конкурсу готовы! Фото: Дадаян Давид

Кулинарные баттлы стали настоящей традицией для "Комсомольской правды" в Ростове-на-Дону. Начало 2021 году не стало исключением. В пресс-центре издательства собрались студенты ЮФУ, из разных структурных подразделений.

Отведать угощения и показать, кто самый оперативный, пришли ребята из трех институтов: Академии психологии и педагогики, Института компьютерных технологий и информационной безопасности, а также Института математики, механики и компьютерных наук.

Команда института математики, механики и компьютерных наук Фото: Дадаян Давид

Правила соревнования, как и в прошлые годы, никак не изменились - победа в кулинарном соревновании достается тому, кто первый опустошить близстоящие тарелки с угощениями. Время было выбрано обеденное, поэтому в меню вошла 3 сосиски, овощи – огурцы и помидоры, свежайшая зелень, а на десерт - бананы, апельсины. Все продукты и подарки для студентов предоставил любимый ростовчанами Центральный рынок в лице его Генерального директора Юрия Ивановича Муковоза.

Увидев такой обед на столе, ребята улыбались и неподдельно радовались, что вкусной еды много.

Команда академии психологии и педагогики Фото: Дадаян Давид

ТРУДНО ДУМАТЬ НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК

Перед трапезой необходимо было нагнать аппетит и пошевелить мозгами, поэтому ведущий Владимир Добрицкий провел для студентов небольшой интеллектуальный конкурс. Он задавал вопросы, озвучивал варианты ответов, а ребята пытались отгадать правильный. Далеко не все справлялись с поставленной задачей. В ходе викторины подняли вопросы истории и становления отечественного образования. Ребята уходили в непродолжительные дискуссии, рассказывая друг другу, что помнят из школьных учебников.

Далее началось самое интересное: ведущий перевел внимание студентов на тарелки с едой, предупредил, что не стоит давиться угощениями, и дал старт соревнованиям. Голодные студенты сначала стеснялись поглощать пищу, как они привыкли, но быстро освоились и показали, на что способны.

Команда института компьютерных технологий и информационной безопасности Фото: Дадаян Давид

А ВОТ И ПОБЕДИТЕЛЬ

Уже через пять минут парень, который, по-видимому, был самым голодным, первым поднял руку, ознаменовав победу своей команды. Это был студент Института компьютерных технологий и информационной безопасности Илия Домрачев.

- Я привык быстро кушать, для меня это несложно. Пока мои соперники пытались справиться с главным блюдом, я уже перешел к фруктам, - говорит Илия.

Призы победителям конкурса - упаковки кваса "Староминский" предоставил ООО "Прибой". Фото: Дадаян Давид

По итогу организаторы решили никого не выделять и вручили всем одинаковые, но ценные призы. Ребята получили по целой упаковке вкусного и полезного кваса "Староминский" (производитель – ООО «Прибой»), а также специальные наборы от "Комсомольской правды". Внутри каждого пакета - овсяные хлопья, сосиски, сыр, апельсины, шоколад, предоставленные ЗАО «Центральный ранок», а также яркие календари и сувениры от издания. С таким запасом продуктов ребята надолго забудут о голоде и встретят новый семестр с хорошим настроением. Ведь на сытый желудок и думается лучше!

- Спасибо вам большое! Нам очень понравилось! Делайте почаще подобные конкурсы, а мы будем с удовольствием приходить, - призналась студентка Академии психологии и педагогики ЮФУ Полина Рубашная.

Все участники соревнования получили от "Комсомолки" и партнеров мероприятия ценные и вкусные призы Фото: Дадаян Давид

Еще долго ребята не хотели покидать пресс-центр "Комсомолки". Парни и девушки общались, рассказывали друг другу, как проходит обучение в их институтах. Стоит отметить, что и возраст у всех был разный: кто-то учится на 1-м курсе, а другие уже готовятся к защите диплома. Всех объединяет одно - любовь ко вкусным и полезным угощениям.

Школьники, студенты колледжей и их родители приглашаются на Дни открытых дверей, которые состоятся 31 января и 28 марта в 11:00 в сообществе ИКТИБ ЮФУ ВКонтакте и на канале Youtube. Для поступающих в магистратуру и аспирантуру Дни открытых дверей будут проведены 14 февраля и 18 апреля.

Благодарим директора ЗАО "Центральный рынок" Юрия Ивановича Муковоза за предоставленную продукцию, призы и помощь в организации мероприятия.