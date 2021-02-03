Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 3 февраля: скончались еще 28 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 3 февраля 2021 года. Фото: ИВАНОВА Диана

По состоянию на 3 февраля в Ростовской области выявили еще 366 случаев заражения коронавирусом. Всего же, по данным регионального правительства, с начала пандемии заболели 64 803 жителей региона. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 419 человек, а всего - более 54 тысяч.

Большинство зараженных, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идут Батайск и Новошахтинск. На данный момент лечение в стационарах проходит 2 251 житель региона. В тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ пребывает 31 человек, на неинвазивной ИВЛ – 181.

За последние сутки в результате заболевания коронавирусом скончались еще 28 пациентов. Это 15 женщин в возрасте от 64 до 84 лет, а также 13 мужчин - от 54 до 85 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения в ходе болезни.

Таким образом, за весь период жертвами инфекции стали 2705 человек.

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