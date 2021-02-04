Родила и зарезала: на Дону 18-летнюю девушку подозревают в убийстве своего ребенка

Правоохранители возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области произошло жесточайшее преступление, в котором подозревают совсем юную девушку. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, она могла убить своего новорожденного ребенка.

По данным правоохранителей, все случилось в Семикаракорске. Беременная 18-летняя девушка не стала обращаться за квалифицированной помощью в больницу. Вместо этого она решила рожать самостоятельно у себя дома.

Несмотря на все опасности, вскоре на свет появился малыш. Это была девочка. События, которые стали разворачиваться далее, больше походят на кадры фильма ужасов. По данным следствия, девушка, только что ставшая мамой, взяла кухонный нож и ударила им ребенка.

Лезвие задело внутренние органы малышки, от чего она вскоре скончалась там же, где и родилась. Когда об этом стало известно правоохранителям, на дончанку завели уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

- На данный момент выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, - добавили в ведомстве.

Если вина подозреваемой будет доказана, она может на несколько лет отправиться в тюрьму.

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