Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 января 2021 года: опасный вирус обнаружили у 379 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 379 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 28 января прирост за сутки - 379 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 62 193 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 379 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 249 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 562 дончан. Выздороветь удалось 51 621 заболевшему. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1482. Коэффициент распространения инфекции – 0,99.

Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (144), Батайске (10), Волгодонске (10), Таганроге (10), Шахтах (10), Азовском (10) районе, Новочеркасске (9), Новошахтинске (9), Неклиновском (9), Сальском (9), Аксайском (8), Миллеровском (8), Каменском (7), Красносулинском (7), Пролетарском (7), Семикаракорском (7), Песчанокопском (6) районах, Каменске-Шахтинском (5), Зимовниковском (5), Мясниковском (5) районах, Азове (4), Гукове (4), Белокалитвинском (4), Боковском (4), Егорлыкском (4), Зерноградском (4), Матвеево-Курганском (4), Октябрьском (4), Орловском (4), Ремонтненском (4), Тацинском (4), Чертковском (4), Багаевском (3), Верхнедонском (3), Веселовском (3), Константиновском (3), Морозовском (3), Тарасовском (3), Усть-Донецком (3), Шолоховском (3) районах, Звереве (2), Дубовском (2), Кагальницком (2), Кашарском (2) районах, Донецке (1), Мартыновском (1), Обливском (1), Цимлянском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,5% - от 46 до 65 лет, 24% - от 66 до 79 лет, 6,9% - старше 80 лет, 4,5% - дети. В стационарах содержатся 2 552 пациента. Новыми жертвами коронавируса стали 19 женщин, 54, 56, 57, 58, 61, 65, две по 66 лет, 69, 70, две по 71 году, 76, 78, 80, две по 82 года, 83, 90 лет, и 10 мужчин – 38, два по 58 лет, 69, два по 73 года, два по 74 года, 78, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 27 892 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 110,99 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 977 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 600,15 тысячи исследований.

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