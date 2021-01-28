Как снизить риск заражения коронавирусом в офисе: рассказал ростовский врач

Один из главных советов - не допускать в здание людей с признаками заболевания. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пандемию коронавируса многие перешли на дистанционный режим работы. Однако были и те, кто не смог или не решился перебраться из офиса в квартиру. Как обезопасить себя в такой ситуации от заражения, рассказал заместитель главного врача медицинского центра «Семья», терапевт Николай Воликов.

ОФИС – ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ ВИРУСА?

По словам специалиста, в офисе создается благоприятная для коронавируса среда. Связано это с тем, что инфекция распространяется быстрее в тепле и при высокой влажности. Таковы условия в большинстве офисных помещений.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Николай Воликов говорит, что главные правила безопасности всем давно известны. Необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще проветривать помещение, обрабатывать руки антисептиками или просто мыть их с мылом, а также обрабатывать все открытые поверхности не реже одного раза в два - три часа.

— При проветривании из помещения уходит теплый воздух, в котором и может содержаться вирус. Приоткрыть окно желательно на весь рабочий день. Но важно следить, чтобы никого из сотрудников при этом не продуло, — рассказал врач.

Еще один очевидный, но важный совет — не допускать в офис человека с признаками заболевания. На входе в здание нужно проводить термометрию.

Стоит быть более внимательными и к гигиене. Лучше не пользоваться одной посудой и принести в офис свою личную. Самый подходящий вариант — питаться с помощью одноразовых тарелок, стаканчиков и приборов.

ОТ ЧЕГО ПОЛЬЗЫ НЕ БУДЕТ?

Не стоит надеяться и на устройства, обеззараживающие воздух.

— Объем воздуха, который проходит через ультрафиолетовые облучатели настолько мал, что нейтрализовать вирус просто не получится, — объясняет Николай Воликов.

Не принесут эффекта и приспособления, контролирующие влажность воздуха.

ПОВЫШАЕМ ИММУНИТЕТ

Главная задача — поддержать иммунитет. Важно больше спасть, заниматься спортом, чередовать труд с отдыхом. Не помешают и витамины.

— У жителей Ростовской области часто наблюдается дефицит витамина D — его нужно обязательно принимать, — рассказал собеседник. - Если вы не обследовались на уровень витамина, то в профилактических целях можно принимать дозы от 500 до 1000 международных единиц в сутки.

Доказано также, что витамин D положительно влияет на то, как протекает у пациента коронавирусная инфекция. Если организму хватает витамина, человек переносит ковид легче.

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