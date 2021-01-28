Кризис принес новые возможности: в Ростове представители туристического бизнеса рассказали о работе в условиях пандемии

Представители туристического бизнеса рассказали о работе в условиях пандемии Фото: Дадаян Давид

С приходом коронавируса в нашей стране изменилось очень многое: некоторые организации стали работать по специальному графику, на лицах прохожих появились маски, а в кинотеатрах нас разделили пустующими сидениями. Не осталась в стороне и туристическая отрасль, которая пострадала больше остальных. Границы закрыли во избежание распространения вируса, люди не смогли улететь на отдых в далекие страны, которые раньше гостеприимно встречали гостей. Все это отразилось на доходах туристических компаний. Многие оказались в шаге от разорения, другие стали искать новые решения, чтобы остаться на плаву.

Как новые реалии повлияли на предпочтения донских жителей, какие маршруты предложили людям и как пройдет лето 2021 года, рассказали представители туристического бизнеса.

В пресс-центре "Комсомольской правды" об итогах 2020 года высказалась региональный руководитель "Пегас Туристик" в Ростове-на-Дону и СКФО Илона Чиханацкая. Она отметила, что выездной поток из России упал на 77,5%.

Региональный руководитель "Пегас Туристик" в Ростове-на-Дону и СКФО Илона Чиханацкая Фото: Дадаян Давид

- Такая ситуация наблюдается во всем мире. При этом въездной поток в нашу страну снизился еще больше - на 93%, то есть почти сошел к нулю, - привела цифры Илона Чиханацкая. - Ситуация заставила нас перестроиться и найти новые пути решения, направления и ниши. Например, возросший спрос на туры по России мотивировал нас к созданию турпродукта внутри страны и, в частности, региональных туров. Цифры интересные: за 2020 год увеличение внутри российского туризма достигло 10-15%. Стоит сказать, что туроператоры, которые активно развивали российские направления, в условиях закрытых границ оказались в выигрыше.

Региональный руководитель "Пегас Туристик" добавила, что в период пандемии Ростову повезло больше остальных городов по причине того, что в донском регионе совершаются международные вылеты из аэропорта "Платов".

- Сейчас мы продаем туры из России по нескольким международным направлениям: Турция, Занзибар, Куба, Мальдивы. Также из РФ осуществляются вылеты в Эмираты. В связи с закрытием сообщения с большинством стран мы сумели предложить нашим клиентам новые программы. Например, в Стамбул мы стали летать только в этом году. Экскурсионные туры в Турцию, такие как «Золотое кольцо Турции», стоят от 15 тысяч рублей и пользуются огромной популярностью. Такие туры организуются каждую неделю, - говорит эксперт. - Однако особо востребован, конечно же, и внутрироссийский туризм. Для жителей нашего региона стали доступны новые рейсы на горнолыжные курорты России, появился более активный спрос на туры по регионам: Байкал, Калининград, Алтайский край.

По словам Илоны Владимировны, российские отели стали активнее внедрять политику качественного сервиса, практикуемую зарубежными компаниями и объектами размещения. Так во многих гостиницах появилась возможность раннего бронирования номеров, отели также стали внедрять систему "все включено", что, безусловно, привлекает нашего туриста.

- До пандемии туристическая компания «Росинтур» специализировалась на международных программах. Основным направлением была Европа, - отметила директор туристической компании "Росинтур" Светлана Земцева. - С началом пандемии отправлять людей на запад стало невозможно, поэтому все внимание переключилось на внутренний рынок. ТК «Росинтур» работала как туроператорская компания, а сейчас мы взяли на себя и функции турагентства. Это, безусловно, увеличило для нас объем работы, но одновременно предоставило больше возможностей в организации отдыха для наших клиентов. Рынок очень сильно изменился, но он небезнадежен. Даже в период пандемии стремление людей выбраться в отпуск никуда не делось. Спрос на поездки все также сохранятся, однако он направлен на российские курорты. С повышением качества сервиса люди все чаще отправляются на наше черноморское побережье и в Абхазию.

Директор туристической компании "Росинтур" Светлана Земцева Фото: Дадаян Давид

У клиента до сих пор присутствует остаточный страх с прошлого года. Например, вдруг в поездке придется покупать лекарства, лечиться от инфекции. Но могу сказать, что, несмотря на все трудности, никто из наших клиентов не заболел.

Риски повышаются при самостоятельной организации поездок за границу.

- Вас просто никто не вывезет. Мы столько раз с этим сталкивались: улетел самостоятельно, страховку не купил. Кто-то сломал ногу, когда катался на лыжах, у других заболел ребенок. Это неграмотный подход к своему отдыху, - говорит Светлана Владимировна. – Лучше обращаться к профессионалам. Наша задача как агента - донести до людей все имеющуюся информацию и обеспечить надежный отдых.

Коммерческий директор авиакомпании "Nordwind" Антон Маттис подвел итоги прошлого года и начал с печальной статистики, которая говорит о снижении перевозок за 2020 год. В прошедшем году количество перевезенных пассажиров авиакомпании сократились почти в два раза. Однако есть вещи, которые внушают оптимизм.

Коммерческий директор авиакомпании "Nordwind" Антон Маттис Фото: Дадаян Давид

- Во-первых, снижение перевозок на внутренних маршрутах было существенно меньшим, по сравнению с международными. Во-вторых, сработал тот комплекс антикризисных мер, который мы задействовали, - сказал Антон Маттис. - В летнем сезоне - 2020 авиакомпания нарастила объем перевозок, связанных с Сочи и Симферополем. По этим двум направлениям падения не произошло, а, наоборот, виден рост.

По словам коммерческого директора, был сделан упор на перелеты не столько из Москвы, сколько из регионов. На сегодняшний момент по объему региональных перевозок на черноморское побережье авиакомпания "Nordwind" находится в первой тройке среди всех авиакомпаний России.

- Далее мы приняли стратегическое решение и сделали ставку именно на Сочи, который может быть интересен туристу круглый год. В зимнем расписании продолжили базировать здесь наши самолеты. Сейчас мы выполняем на них половину от той программы, что была летом. Также мы нарастили оперирование региональной сетью маршрутов из Санкт-Петербурга.

Кроме того, по словам Антона Эдгаровича, открытием прошлого года стал Калининград. Старинный город привлекает существенное число туристов, спрос на перелеты растет.

- Мы решили рискнуть и зайти туда из Казани и Челябинска. Запустили большие самолеты по 189 кресел в каждом. Полеты оправдали себя, регионы показали хороший поток. Одну из ключевых ролей здесь сыграла наша совместная активность с компанией "Пегас Туристик" по развитию туристического потока. Эти наработки станут основой для полетов летом 2021 года.

Он добавил, что прогноз по увеличению международных перелетов летом 2021 года довольно пессимистичный. Авиакомпания планирует увеличить количество рейсов в Турцию и другие разрешенные страны как из Москвы, так и из регионов, однако ограничения на перелеты в Европу, по всей видимости, сохранятся.

- Мы продолжим увеличим количество рейсов из Сочи и Симферополя, в первую очередь, в регионы России. Уже открыты 6 региональных маршрутов в Калининград. Продолжим развивать региональную сеть полетов из Санкт- Петербурга и Нижнего Новгорода, предложим на рынке прямые рейсы в Горно-Алтайск.

Касательно международных рейсов он добавил, что компания в этом зимнем сезоне начала выполнение полетов в Берлин, Шарджу, Белград, Ереван, Гюмри, а также пункты в Средней Азии. Эти рейсы имеют статус грузопассажирских и не предназначены для перевозки туристов.

- На сегодняшней день больше половины рейсов мы делаем из регионов. Считаем, что есть большие перспективы этого сегмента рынка. Помимо этого, учитывая флот авиакомпании, есть планы по развитию дальнемагистральных перевозок, - подытожил коммерческий директор авиакомпании "Nordwind" Маттис Антон Эдгарович.

Учредитель медицинской клиники "Гармония" Игорь Жданов заметил, что коронавирус продиктовал новые условия работы многим отраслям. Появилась необходимость тесного сотрудничества туристического и медицинского бизнеса при оформлении поездок за рубеж – путешественникам необходимо пройти тест и оформить результат. Сложность в том, что ситуация очень быстро меняется как в законодательстве разных стран, так и в договоренности с лабораториями.

Учредитель медицинской клинки "Гармония" Игорь Жданов Фото: Дадаян Давид

- Без справки по коронавирусу ты никуда не полетишь. Людям, как правило, нужны результаты прямо сейчас, моментально. Поэтому мы организовали мобильный кабинет по забору биоматериалов для проведения текстов на ковид прямо в аэропорту "Платов", и люди перед вылетом теперь могут сделать экспресс-тест. Наши клиенты получают результаты с соблюдением всех необходимых для вылета формальностей.

Кроме того, по словам Игоря Викторовича, многие боялись после отпуска привезти инфекцию домой. Поэтому клиника закупила защитные костюмы, подготовила сотрудников, которые стали выезжать к людям домой для проведения тестов перед тем, как туристы отправятся на отдых и после их возвращения.

- Особенно это было востребовано в праздничные дни, когда никто не работает, а тест делать нужно. Например, 31 декабря и 1 января. На нас свалились большая ответственность и огромный объем работы. К счастью, никто из наших клиентов не остался "на чемоданах" в аэропорту. Мы запустили две горячие линии. Принимали звонки круглосуточно, у людей было очень много вопросов. От момента обращения до посадки вели клиентов. Больше этого никто не делал. Мы всегда готовы оказать весь комплекс услуг по тестированию и оформлению документов для поездок наших граждан за рубеж, - закончил Игорь Викторович. - Так что планируйте ваш отдых. А мы вам поможем его организовать.