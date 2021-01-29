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Влад Ветров: «Надо быть очень наглым человеком, чтобы хотеть сыграть Чехова»

Актер дал откровенное интервью на радио «КП»
Владимир ДОБРИЦКИЙВладимир ДОБРИЦКИЙ
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Актер дал откровенное интервью на радио «КП».

Актер дал откровенное интервью на радио «КП».

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Накануне дня рождения Антона Чехова мы поговорили с человеком, который изучил писателя настолько, что готов был бы сыграть его в кино. О «своем» Таганроге, влиянии Антона Павловича на современного человека и самой затяжной собственной роли рассказал наш земляк Владислав Ветров.

«Я ИЗ ТАГАНРОГА»

- Влад, я знаю, многие уверены в том, что ты родился в Таганроге. Но это же не так?

- Не так. Родился я вообще на аэродроме (отец актера по профессии военный летчик - прим. авт.) в другой советской республике. Но уже с раннего детства, лет с четырех, моя родина - это Таганрог. Моя мама, коренная таганроженка, в этот город привезла всю семью. И с тех пор я жил, взрослел, поступил в институт и развивался здесь.

- Говорим Таганрог - подразумеваем Чехов. Это для тебя верная формула?

- Абсолютно. Чехов для меня был круглосуточным. И в школе, и дома. Очень повлияли на мое восприятие Антона Павловича мамины рассказы о гимназии, где Чехов учился. Потом эта гимназия стала женской, мама ее оканчивала. И, конечно, рассказы Чехова постоянно присутствовали в моем литературном меню. И всегда люди, которые не знают, что есть такой город Таганрог, вызывали у меня искреннее удивление. Бывает, спрашивают: «Вы откуда?» - «Я из Таганрога». - «А это где?»

Сейчас Чехов идет вторым после Шекспира по читаемости пьес и количеству постановок по его произведениям. Но мне кажется, Чехов все-таки первый. Он все время остается современен. Думаю, что самый черствый человек должен обязательно растаять, прочитав всего пару рассказов Антона Павловича.

- Я не раз слышал, что пьесам Чехова обязательно нужен режиссер. Это лукавство, по-твоему?

- И да, и нет. Но Чехов в любом случае откроется каждому свой. Будь ты артист, режиссер или человек из публики. Сейчас уже концептуальные решения имеют значения, не хочется быть похожим на всех остальных, но ведь вопрос в том, что Чехова можно «крутить» по-разному. Читая его или смотря на его героев на сцене, в кино мы видим простые, прозрачные ситуации, которым не посочувствовать невозможно, - вот что главное! К Чехову необходимо обращаться, когда есть на то нужда. Вот, например, сегодня, во времена пандемии, театр «Современник» затеял проект «Доктор Чехов», мы с товарищами читали его рассказы. Это бездонная тема.

- Кажется, Эдуард Лимонов в нашей студии говорил, что литература имеет свойство стареть. Чехова, надеюсь, еще лет сто минимум будут читать. В чем этот феномен?

- Не понимаю, как может устареть сочувствие к ближнему? Как может устареть человек в нелепой ситуации, когда он не знает, чем начнется его день и чем закончится? Это природа человеческая. Чехов очень близок и как доктор к этой природе, ведь он знает и слабости, и сильные стороны человека. У него особый почерк, по которому сразу понимаешь, когда начинаешь читать, что это именно Чехов. Возьмите и «Скучную историю», и «Рассказ неизвестного человека», да любое его произведение. Это изысканный слог, очень тонкая литература. Думаю, это не устареет никогда.

«ПОДНИМАЛСЯ НА ЛОКТЯХ С КРОВАТИ 12 ЧАСОВ»

- Фильм «Невечерняя», где ты сыграл роль Антона Павловича, снимался много лет. Над ним работал безусловный классик отечественного кинематографа Марлен Хуциев, и он эту работу не закончил. Писали, что фильм снят, озвучен, но не смонтирован. Его судьба известна?

- Я не знаю, насколько он снят. Сценария от первой до последней страницы я никогда не видел, потому что его, собственно, и не было. Это абсолютно авторская история. Хуциев мог принести три-четыре листа текста и сказать на площадке: «А давайте-ка сегодня вот это сыграем». У меня к этому фильму как к цельному произведению отношения нет. Я полностью и безоговорочно доверял Мастеру.

- Сколько эта история снималась?

- Мы начали в 2003 году. Озвучили в 2018-м. Вот и считай.

- Случаи таких длительных съемок - как минимум, для Книги рекордов Гиннесса...

- Я думаю, да (смеется). Так заниматься ролью в кино мне, конечно, еще не приходилось. Я понимаю, когда спектакль на протяжении 10-15 лет играют, а вот кино… Хотя это помогло мне вскрыть какие-то свои актерские резервы, которые в текучке никак не проявляются. Удивительно, когда тебе Мастер говорит все время одну фразу: «Не торопитесь, Влад». Но ведь никто не знает, как долго надо снимать фильм, чтобы он получился, правда? Мы 12 часов снимали эпизод, где Чехов в больнице приподнимается на локтях с кровати. Была уйма дублей. И это не предел. Хуциев должен был одухотворить каждую деталь, каждую фразу актера в кадре.

«Я НА ЧЕХОВА СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ»

- Сложно было совмещать эту работу с театром?

- О, да! Приходилось лгать худруку театра «Современник» Галине Борисовне Волчек, например. Она мне не позволила сниматься, потому что понимала: это процесс долгий. И к ней приходил Марлен Мартынович, говорил: «Мне нужен Ветров на три месяца!» На что она, затянувшись сигаретой, отвечала: «Марлен, ты будешь снимать шесть лет». Хуциев плакал, я его догонял, успокаивал. И все начиналось заново. Мне приходилось на перекладных добираться до Ялты и обратно - все это между спектаклями. Было сложно, конечно. В итоге какие там шесть - на все 16 затянулась работа!

- Тебе сразу предложили эту роль или были еще претенденты?

- На кастинге я был последним. Наверное, все были утомлены поисками (смеется). Когда я первый раз появился, Хуциев очень расстроился, но, когда примерили грим и тут же были видеопробы, он оживился. А мне потом признался: «Я увидел чеховские глаза!»

- А расстроился, потому что ты был совершенно не похож?

- Ну, конечно. Какой я внешне Чехов? Но на то есть разные актерские хитрости. Тут надо дождаться появления персонажа.

- Ты говорил, что Чехов с тобой с детства. А мечты воплотить его образ на сцене, на экране не было?

- Нет, конечно. Это наглость большая - хотеть сыграть Чехова. Он же уже отчасти нереальный человек. Понимаешь, в чем дело? Он настолько нужен нам в повседневной жизни, что мы, конечно, и причесали его биографию, и придумали какие-то несуществующие стороны его характера. Но это необходимость. Он мифологическая для меня фигура. С ним хочется проводить какие-то параллели и своей судьбы. Если он смог, почему ты не можешь? Ведь ничего не предполагало, что он станет большим писателем. Все было против. А он смог.

- Если поступит предложение еще раз сыграть Чехова, войдешь в эту воду опять?

- Нет. Я, кстати, уже отказывался от таких предложений. Это можно делать рядом со сталкером, каким был Хуциев. Ради сиюминутной истории я бы не рискнул.

БЛИЦ-ОПРОС

- Самое яркое впечатление детства?

- Отец везет меня на санках по искристому снегу, а я смотрю на фонарные столбы. Я тогда в первый раз оказался на улице в такой поздний час.

- Абсолютно счастливый человек - это..?

- Это идиот, очевидно. Мы должны принимать эту жизнь дозированно, иначе мы не поймем, где радость, где боль. Абсолютно счастливых людей не бывает, на мой взгляд.

- Что бы ты не смог простить никогда?

- Думаю, что я смог бы простить практически все, только для этого нужно время. Иногда вся жизнь.

- В человеке все должно быть… Продолжи фразу, но не по-чеховски, конечно.

- В человеке все должно быть осознанно. Он должен жить по своей воле, соизмеряемой с божественной.

КСТАТИ

О чем фильм

Фильм «Невечерняя» режиссера Марлена Хуциева - это фильм-диалог двух великих писателей - Антона Павловича Чехова и Льва Николаевича Толстого. История двух встреч классиков отечественной литературы и их разговоры о вечных темах бытия - о жизни и смерти. Работа над картиной так и не была завершена. В главных ролях снялись Владислав Ветров (Чехов) и Михаил Пахоменко (Толстой).

КСТАТИ

Эфир слушайте 29 января в 17.03 на волне 89,8 FM.

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