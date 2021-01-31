Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 31 января 2021 года: количество зараженных превысило 63,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 374 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 29 января прирост за сутки - 374 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В донском регионе зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 374 человека, а общее число зараженных в Ростовской области возросло до 63 695 человек, такие данные предоставил региональный Роспотребнадзор.

- Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1516. Коэффициент распространения инфекции – 0,97, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Из общего количества зараженных 234 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Врачи изо дня в день борются за жизни этих людей. Но за минувшие сутки им так и не удалось спасти 24 дончанина. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 2 640 дончан.

Стоит отметить, что гораздо большему количеству людей удалось победить опасную инфекцию. Только вчера побороть вирус смогли 412 человек, а общее число выздоровевших увеличилось до 53301 человек.

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