Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 февраля 2021 года: число заболевших превысило отметку в 64 тысячи человек

Лабораториями Ростовской области за сутки проведены 10118 тестов на коронавирусную инфекцию Фото: Полина ИВАНОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 1 февраля 2021 года: число заболевших превысило отметку в 64 тысяч человек. За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 372 человек из проходивших тестирование.

- На утро 1 февраля нарастающим итогом число зараженных достигло 64 067, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Скончались от ковида за сутки еще 15 человек. Это - шесть женщин в возрасте от 58 до 83 лет, и девять мужчин – в возрасте от 58 до 84 лет.

За весь период жертвами COVID-19 в области стали 2 655 человек.

На сегодняшний день лечение в стационарах получают 2 283 пациента.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала о том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о смягчении ограничений. Так, теперь кафе, рестораны и ночные клубы смогут работать до 12 часов ночи. Кроме того, правительство разрешило открыться театральным кассам.

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