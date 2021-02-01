«Сидят как в тюрьме и голодают»: около сорока собак держат в незаконном питомнике в Калмыкии

Питомник представляет из себя два дачных домика, не огороженных забором. Фото: ОНФ по республике Калмыкия.

В одном из поселков Калмыкии женщина купила два дачных домика и устроила в них питомник для четвероногих. Однако местные жители не оценили такого «милосердия». И даже прозвали его «концлагерем для собак».

- От чувства голода псы грызут друг друга, страшный вой и зловонный запах разносятся по всей округе, - говорят люди. - А после того, как туда привозят новых животных, прежних выживших питомцев отпускают на свободу. Но они настолько уже обозлены на мир, что ведут себя, как волки, нападая на людей агрессивной стаей. Мы уже боимся выходить на улицу.

СПАСАЛАСЬ ОТ СОБАК НА ЗАБОРЕ

По словам местных жителей, питомник в поселке организовала сердобольная женщина. Она купила здесь два заброшенных домика и постепенно свезла сюда почти четыре десятка собак. Однако порыв доброты обернулся проблемами и для окружающих, и для самих животных.

Люди стали жаловаться, что стаи собак ходят по поселку и бросаются на прохожих. Само их пристанище источает неприятный запах, а периодически отсюда раздается страшный вой.

— После жалобы мы решили выехать на место и все проверить, — рассказывает глава исполкома ОНФ в Калмыкии Баатр Мергульчиев. — Оказалось, что в питомнике живут около сорока собак. Часть из них, те, что поменьше, бегают на свободе. Еды не хватает, поэтому они ищут ее на улице, убивают птиц и домашних животных. Одна женщина пожаловалась, что они загрызли ее утят. Еще одной пришлось забраться на забор, опасаясь стаи. Она просидела так два часа, пока не пришел муж.

Еще больше опасений вызвали у проверяющих собаки, оставшиеся в домах. Животных покрупнее заперли в доме с заколоченных окнами. Они круглосуточно сидят там, не всегда с едой и водой. Но и отпускать их просто опасно — дома никак не огорожены.

— Они там реально как в тюрьме. Те, кто на свободном выгуле, еще могут добыть пропитание и воду. Эти же просто сидят там безвылазно, — поясняет собеседник.

Хозяйка питомника периодически приезжает с рюкзаком провизии. Однако этого количества еды явно не хватает. Активисты забили тревогу.

Некоторые собаки круглые сутки сидят в запертых домах. Фото: ОНФ в республике Калмыкия.

ПРИЮТ ПОДОЖДЕТ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА?

Местные жители уже обратились в прокуратуру и управление ветеринарии. Второе ведомство отреагировало, но проблему это не решило.

— Нам ответили, что на этот год запланировано создание проектно-сметной документации питомника, в бюджете заложены средства на это, — рассказал активист. - То есть в этом году сделают проект и, может быть, в следующем году его построят.

Люди считают, что ожидание такого питомника может затянуться. Если строить его по всем правилам законодательства, то на это может уйти не один год, а, главное, не один миллион рублей. Ведь только документация может обойтись в шесть — семь миллионов.

— Мы считаем, что если нет возможности быстро построить питомник по всем правилам, нужно сделать временный, - говорит собеседник. - Можно перенести его дальше от жилых домов, обустроить вольеры и будки. Мы не можем долго ждать, потому что мучаются все — люди, животные.

Пока же ситуация изменилась незначительно. В поселок приехали специалисты–ветеринары и привили животных.

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