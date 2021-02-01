Уж замуж невтерпеж: ростовская модель связала себя узами брака, несмотря на запрет в контракте

Вероника Кушнаренко-любимая и любящая жена. Фото: Официальный аккаунт Вероники Кушнаренко в "Инстаграм"

Вероника Кушнаренко – 20-летняя студентка, параллельно работающая на госслужбе. А еще молодая девушка – любимая и любящая жена и успешная модель. Правда, на пути к семейному счастью Вероника чуть не пожертвовала подиумом. Но история завершилась, как в сказке, хэппи-эндом.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Вероника Кушнаренко с малых лет, как настоящая девочка-принцесса, любила моду и красоту. И вот год назад близкие сделали ей удивительный подарок, в корне изменивший жизнь ростовчанки – сертификат на обучение в ростовской школе моделей.

За 12 месяцев обучения Вероника достигла больших высот. Она приняла участие в восьми конкурсах красоты и во всех заняла первые или призовые места. Королева осени-2019, Фотомодель Дона-2019, Belle Univers-2020, Miss Beauty Rostov Don-2020 - это неполный список титулов модели.

- Каждая победа - это большая работа над собой: подготовка, тренировки, репетиции до ночи, диеты, массажи и так далее. Одна из самых важных побед для меня - это «Красавица Юга России». Подготовка к этому конкурсу заняла у меня больше всего времени - примерно полгода, - говорит Вероника.

Девушка обожает детей и мечтает о своих. Фото: Официальный аккаунт Вероники Кушнаренко в "Инстаграм"

По словам девушки, моделинг занимает много времени.

- И, конечно, его на все не хватает, поэтому мне приходится чем-то жертвовать, от чего-то отказываться. Особенно учитывая тот факт, что я еще и учусь в университете на заочном отделении, и, как у любого студента, у меня бывают сложные сессии, - продолжает красавица.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ОДНО "НО"

Видя усердие и талант Вероники, в агентстве предложили заключить с ней контракт. Вероника понимала, что это ее шанс закрепиться в модельном бизнесе, и, не задумываясь, согласилась. Однако было одно «но».

По условиям контракта девушке в течение года нельзя было выходить замуж. Но на тот момент начинающую успешную модель этот пункт в договоре ни капли не смущал. Вероника была абсолютно свободной. Ее сердце было не занято.

Однако в дело вмешались неожиданные обстоятельства. Совершенно случайно, в ресторане, отмечая День рождения подруги, девушка познакомилась с мужчиной.

- Я никогда не могла подумать, что мы будем в отношениях. Но он невероятно красиво ухаживал за мной, окружил меня очень тонким, ненавязчивым вниманием и был действительно настоящим джентльменом. Мой мужчина с первого дня определил наши отношения и уверенно заявил мне, что он на мне женится. Для меня это звучало настолько невероятно и сказочно, что я была уверена, что он просто шутит, - рассказывает девушка.

Однако эти высказывания оказались не пустыми словами. Вскоре он сделал предложение. Понимая, что решение связать себя узами брака может стоить ей карьеры, девушка все же сказала «да».

- К тому времени нашим отношениям было меньше года. Но я согласилась сразу, потому что очень сильно люблю своего мужчину и считаю, что он действительно смог сделать меня счастливой, - продолжает Вероника.

Вероника Кушнаренко познакомилась с будущим мужем, отмечая День рождения подруги. Фото: Официальный аккаунт Вероники Кушнаренко в "Инстаграм"

"ЭТО - ЛЮБОВЬ"

Романтические отношения и предложение, тем не менее, не отменили контракта модели. Договор есть договор. Модель обратилась к руководству агентства и объяснила ситуацию. Неожиданно для нее владельцы и менеджеры агентства сразу же согласились пересмотреть тот самый "антибрачный" пункт контракта.

- Мы вошли в положение нашей подопечной и простили ей нарушение условий контракта. Замужество важнее конкурсов красоты. И терять такой шанс не стоит, тем более, что это – любовь, - прокомментировала директор агентства «Имидж» Елена Степура.

Из-за постоянной занятости в модельном бизнесе паре было сложно определиться с днем свадьбы. Но в итоге торжество произошло в символическую, как считает модель, дату - 11.11.2020.

Девушка уверена, что вышла замуж за самого лучшего мужчину в мире. Фото: Официальный аккаунт Вероники Кушнаренко в "Инстаграм"

- Наш праздник мы отметили с родственниками в узком семейном кругу, так как из-за пандемии переживали о нашем здоровье и здоровье близких, - рассказывает Вероника. Однако в дальнейшем пара намерена сыграть свадьбу более традиционно - с многочисленными гостями.

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