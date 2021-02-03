Дорога к дому - 50 рэ: ростовчан "обложили данью" за проезд

Около шлагбаума круглосуточно дежурят охранники. Фото: соц. сети

В непростую ситуацию попали жители многоэтажки в спальном районе Ростова-на-Дону. Вот уже несколько дней они живут как на оккупированной территории. На единственной дороге, которая ведет к дому, вдруг появился шлагбаум и своя такса за проезд. Рядом с ним круглые сутки поочередно дежурят охранники. Такое положение дел не устроило людей: они обратились в полицию и написали заявление. А пока правоохранители пытаются разобраться в ситуации, местные подсчитывают убытки, ставят машины за тридевять земель и оттачивают навыки пешей ходьбы.

КОНФЛИКТ ДОШЕЛ ДО СУДА

Оказалось так, что девятиэтажный дом находится аккурат посреди рощи. Неподалеку - загородный усадебный комплекс и санаторий, принадлежащие местному бизнесмену. Тот за свои деньги построил дорогу к выкупленным объектам. Но, по иронии судьбы, она оказалась единственной и для жильцов двух сотен квартир многоэтажки на улице Тракторной, 48. На интерактивных картах видно, что вокруг дома действительно установлены сразу несколько шлагбаумов. Жители окружены и свободно проехать возможности нет.

Коммерсант водрузил при въезде на ту самую дорогу заграждение несколько дней назад, а за проезд предложил платить по 50 рублей для легковушек и по 100 рублей для грузовых авто.

По словам одной из местных жительниц Нины Витальевны, вялотекущий конфликт, который дошел и до суда, тянется уже много лет назад. Она пояснила, что еще в советское время дорога - как и сама улица - принадлежала федерации профсоюзов. Там некогда была и большая роща. Но после развала СССР, как утверждает женщина, организация передала территорию под управление областной структуры. Фокусы начались в 1998 году, когда улица оказалась на балансе города. А 10 лет назад фонд имущества вроде как продал ее тому самому бизнесмену за 150 миллионов рублей. Таким образом, коммерсант получил права собственности и на дорогу, которая прилегает к дому.

Жители вынуждены ставить машины прямо на мосту перед шлагбаумом. Фото: соц. сети

АБОНЕМЕНТ ЗА ТЫСЯЧУ

- Два года назад он уже пробовал перекрывать улицу, поставил ролл-ставни и поставил на входе табличку, что это частная собственность, - говорит ростовчанка. - Нам предложил скидываться каждый месяц по 1000 рублей с машины, чтобы беспрепятственно проезжать по его улице. А для гостей и прочих посетителей была отдельная такса. После этого начались судебные процессы, но до сих пор окончательное решение по этому вопросу не принято.

Народ, путем нехитрых исчислений подсчитал: в месяц дорога может приносить бизнесмену четверть миллиона прибыли.

Местные говорят, что сама улица Тракторная является продолжением небольшого моста через реку Темерник. И именно два года назад жители 48-го дома выиграли суд, который признал, что переправа является муниципальной собственностью и местом общего пользования. Следовательно улица, расположенная за мостом, также не может быть частной.

"Комсомольская правда" обратилась за комментарием в администрацию Ростова-на-Дону. Там обещали предоставить официальную информацию по поводу случившегося уже в самое ближайшее время.

Дом "перекрыт" со всех сторон. Фото: "Яндекс-карты"

ДОСЛОВНО

А что говорит сам бизнесмен?

По его мнению, в первую очередь нужно понять, кто разрешил ввести в эксплуатацию дом, который изначально являлся санаторным комплексом.

- Там комнаты по 14 квадратных метров! - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды" Тигран Казарян. - Этот дом не соответствует никаким нормам. Корпус вообще был не достроен. И 20 лет он стоял пустым, пока некий предприниматель не выкупил его и не продал квартиры. Около трех лет назад я за свой счет построил ту самую дорогу, потратив более семи миллионов рублей. Любая собственность требует затрат, например, необходимо платить налоги, содержать ее в надлежащем виде — будь то дорога, здание или земля. Поэтому и возник вопрос брать плату за проезд. Я уже пытался договориться с жителями дома. Однако инициатива не увенчалась успехом. Я предлагал им взять на себя хотя бы зарплату охраны, которая там сидит. Но, к сожалению, мы и в этом вопросе не сошлись. Люди долго просили не вводить плату, но когда-то надо приводить это в порядок.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Администрация в силах оперативно урегулировать данную проблему»

Ваган БЕГЛАРЯН, адвокат, Ростов-на-Дону:

- Территория, через которую проложена спорная дорога, при приватизации должна была иметь ограничения, касающиеся права граждан беспрепятственного проезда и прохода к своим жилищам. Эти ограничения равным образом распространяются на всех последующих собственников, в том числе и на нынешнего предпринимателя.

Однако, если домовладения жильцов возведены в установленном порядке, а данные ограничения в настоящее время отсутствуют, то имеет место халатность должностных лиц ответственных органов администрации Ростова.

Если же жильцы заселены в дома, которые построены с нарушением установленного порядка, что повлекло необходимость использования для проезда к жилью дороги, входящей в состав территории, принадлежащей предпринимателю, то жильцам необходимо оформить сервитуты (ограниченное право пользования чужим имуществом, - прим. автора) на земли предпринимателя.

В обоих случаях администрация города в силах оперативно урегулировать данную проблему. И, конечно же, имеются все основания для проведения служебной проверки.

ОФИЦИАЛЬНО

"К дому будет обеспечен беспрепятственный доступ"

- Жители подали заявление о том, чтобы районная администрация инициировала процедуру оформления бессрочного публичного сервитута на единственную дорогу, ведущую к дому, - рассказали в мэрии города.

- Соответствующее распоряжение уже готово. Пакет документов будет направлен в Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону для дальнейшего оформления публичного сервитута, в соответствии с административным регламентом срок для принятия решения об установлении публичного сервитута -53 дня. После того, как публичный сервитут будет установлен, к многоквартирному дому будет обеспечен беспрепятственный доступ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о судьбе погорельцев за Театральной площадь, где четыре года назад огнем уничтожены около ста домов

Мы узнали о том, какая судьба у погорельцев за Театральной площадь, где четыре года назад огнем уничтожены около ста домов (подробнее)

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!