Куда пропал молодой вратарь Денис Попов, который отбил пенальти от Заболотного в матче "Сочи" - "Ростов"

Денис Попов. Фото: instagram "den_46"

Знаменитый на всю страну вратарь Денис Попов, ставший настоящей спортивной звездой после выступления за "Ростов" в скандальном матче против "Сочи", буквально исчез на несколько месяцев. Вот уже полгода о нем практически нет никаких новостей. Известно только, что в конце прошлого года он покинул донской клуб.

А ведь еще летом его фотографиями пестрили заголовки всех мировых СМИ. Неудивительно, ведь он стал частью настоящей футбольной сенсации. Оказавшись в безвыходной ситуации из-за заражения коронавирусом ведущих игроков, "Ростов" вынужденно отправил на матч против "Сочи" игроков дубля и молодежного состава. На поле против профессионалов вышли подростки по 16 и 17 лет.

Несмотря на это, ребята уже на второй минуте открыли счет, забив гол в ворота хозяев. Далее мячи залетали только в одни ворота. Отбиваться пришлось Попову. Болельщики перед телевизорами были в шоке, когда совсем юный вратарь отразил пенальти от именитого Антона Заболотного.

Подростки "Ростова" открыли счет в матче против профессионалов "Сочи". Фото: ФК "Ростов"

Пропустив 10 мячей, он 15 раз спас свою команду. Такое количество сейвов стало абсолютным рекордом российского чемпионата за всю историю. Его признали лучшим игроком матча и вручили соответствующую статуэтку.

Все мировые спортивные СМИ написали о Попове и его игре за "Ростов". На "Сочи" наоборот обрушился шквал критики. Многие посчитали, что черноморский клуб воспользовался положением дончан, чтобы заработать дополнительные очки.

Парень пропустил 10 мячей, но сделал 15 сейвов. Фото: instagram "den_46"

Так или иначе, но Денис Попов стал футбольной звездой. Буквально за несколько дней на его инстаграм-аккаунт подписались десятки тысяч человек. Его пригласили на шоу "Вечерний Ургант", где он в подробностях рассказал о пережитом опыте. Чуть позже стало известно, что один из агрегаторов такси предоставил ему пожизненный бесплатный проезд. Парень в свою очередь отказался от такого подарка в пользу онкобольных детей.

Однако тренеры "Ростова" были настроены не так позитивно. Наставник "желто-синих" Валерий Карпин посчитал, что триумф Попова сильно преувеличен.

- Для вас он стал героем. Что он сделал? 10 мячей пропустил и еще говорит, что в принципе, он доволен игрой! - говорил тогда Карпин. - Я с Кафановым говорил после игры, я сказал: «Виталич, ну это как вообще?!» Это за гранью уже: вратари, которые пропускают один гол, всегда себя винят.

Тренер ростовчан отметил, что Попов допустил как минимум пять-шесть ошибок в десяти пропущенных голах.

Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин. Фото: ФК "Ростов"

В декабре 2020 года Денис все-таки покинул "Ростов". Свой уход парень не объяснил, зато поблагодарил всех, кто был причастен к его работе в команде. Сегодня, 2 февраля, на своей странице в инстаграме Попов сообщил о переходе в латвийский "Валмиера". Клуб успешно выступает в высшей лиге прибалтийской страны. На данный момент он занимает третье место в чемпионате.

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