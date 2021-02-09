В этом году на Ростов-на-Дону обрушились аномальные морозы, что сразу отразилось на качестве дорожного покрытия. Дороги нашего города никогда не отличались безукоризненным качеством, однако в последнее время проблема стала еще более очевидной. После резких перепадов температур и обильных осадков дорожное полотно деформировалось даже там, где раньше не было никаких препятствия для транспорта.В интернете есть большое количество различных сервисов, где люди самостоятельно указывают опасные места. Кроме того, неравнодушные водители, чтобы обратить внимание властей, нередко выкладывают в социальные сети фотографии глубоких ям, которые становятся причиной поломки автомобилей.МОСТА НЕТ - ЯМЫ ЕСТЬВ последнее время одна из самых востребованных и загруженных улиц в городе - Нансена. После закрытия моста на Малиновского по ней ежедневно двигаются тяжелые грузовики и тысячи легковушек. Водители отмечают, что хуже всего качество асфальта на участке от Шеболдаева до железнодорожного переезда в сторону Сельмаша. Причем глубокие ямы и нервности прослеживаются по обе стороны: как на верхнем, так и на нижнем Нансена. Также колея стала появляться на Змиевском переезде.Также пострадали небольшие улочки, через которые водители пытаются объехать пробки. Под раздачу попали Лесная, Мачтовая, примыкающая к Доватора, Котовского. Проблемы на Военведе: разрушен асфальт на Вавилова, Тарно-Тарлецкого.ЦЕНТР ГОРОДАПлачевная ситуация и в центре Ростова. Плохая дорога зафиксирована на улице Красноармейской, переулке Горького, где из-за трамвайных путей всегда проблемы с асфальтом, а также на Текучева, что выше Театрального проспекта. Внимательно стоит двигаться по узким переулкам, что ниже Большой Садовой.СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫМногие жители в соцсетях и на страницах специальных сервисов жалуются на качество покрытия в частном секторе. Хуже всего дела обстоят в глубине спальных районов. Например, на Северном дороги нуждаются в ремонте во дворах вблизи улиц Обсерваторной и Вологодской.Также проблемы наблюдаются и в Первомайском районе. Жители сообщают о глубоких ямах на улице Панфиловцев, что вблизи Вятской. Сложно проехать и по улице Туполева.Нельзя не сказать об улице Фурмановской. Напротив стадиона СКА движение превращается в настоящее ралли. Проверку на прочность проходят машины на отрезке от Казахской до Ольховского переулка.На Западном сложно проехать по узким улицам среди многоэтажек. Разрушен асфальт на Стабильной, что вблизи ЖК \\"Измайловский\\", на Машиностроительной и 339-ой Стрелковой Дивизии. Очагом аварийности признали жители Ростова перекресток улицы Еременко и проспекта Маршала Жукова, что на Левенцовке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНародный календарь на 9 февраля: мыть голову в этот день - дурная приметаТакже 9 февраля нельзя дарить и получать подарки - к беде (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!