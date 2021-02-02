В Ростове-на-Дону в онкоинституте произошел пожар

На месте работали 32 спасателя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице, второго февраля, в самом начале рабочего дня, начался пожар в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии, расположенном на улице 14-я Линия, 62.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного около 9:13 утра. В ведомстве рассказали, что пришлось эвакуировать 14 человек. Все они – сотрудники онкоинститута.

- Загорание произошло в рентген кабинете на первом этаже, площадь пожара - 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В ведомстве также отметили, что пожар локализовали очень быстро, в течение нескольких минут. Источник «Комсомольской правды – Ростов» в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания.

В ведомстве также отметили, что пожар локализовали очень быстро, в течение нескольких минут . На месте работали 32 спасателя и девять спецмашин.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала, что в Ростове, в микрорайоне Левенцовский, в ларьке с шаурмой взорвался газовый баллон. В результате два человека пострадали, третий умер в больнице от полученных травм.

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