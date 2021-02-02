Врачи сегодня - на передовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 2 февраля 2021 года: число зараженных за сутки – почти 400 человек. С начала пандемии ковид в регионе диагностировали у 64 437 человек.

- Среди новых заболевших 31,2% - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,6% - от 46 до 65 лет, 20,5% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 5,1% - дети, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В регистре умерших за сутки по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще 22 человека с COVID-19.

Это девять женщин и 13 мужчин. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 2 677 человек.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что на Дону стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку делают бесплатно. Но если человек за две недели до вакцинации контактировал с болеющим ковидом, то придется делать тест за свой счет. И если он будет отрицательным, то тогда можно смело идти на прививку.

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