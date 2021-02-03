Ростовчанин получил срок за монету времен Древнего Рима, которую прислали по почте

Коллекционер в Ростове устроил настоящее «шоу», чтобы заполучить ценные монеты, которые обнаружили таможенники. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Коллекционер в Ростове устроил «шоу» на почте, чтобы заполучить древнеримские деньги - монеты пришли посылкой из Америки. Одна из них - динарий времен правления императора Марка Луция Аврелия Коммода, антониниан 244-249 годов нашей эры. За задержанную таможенниками посылку он сражался с ножницами в руках. В итоге получил три года условно за контрабанду, а монеты стоимостью в 100 тысяч рублей передали в доход государства.

ПОСЫЛКА ИЗ АМЕРИКИ

Эта посылка из Америки поступила в Ростов-на-Дону среди прочих тысяч. Во время просвечивания ее на специальной аппаратуре, выяснилось, что внутри 12 монет. Возможно, старинных и весьма ценных. А значит, посылка должна быть оформлена. Ввоз культурных ценностей в нашу страну разрешен, но их нужно декларировать. Обычно коллекционеры заказывают в министерстве культуры экспертизу, справку о которой показывают таможенникам.

Но эта посылка с монетами переправлялась без таких документов. Тогда ее переправили в отделение связи на Сельмаше, куда за ней и должен был явиться ростовский получатель. В самом отделении связи пришлось даже оборудовать таможенный пост с соответствующей аппаратурой.

ХОТЕЛ ПОДМЕНИТЬ ПО-ТИХОМУ

Получателем оказался мужчина средних лет, которому сразу же объяснили ситуацию. Таможенники спросили, знает ли он, что в посылке монеты, и какова их стоимость? Нумизмат ответил, что купил монеты на одном из международных электронных аукционов за 24 тысячи рублей.

В сложившейся ситуации у нумизмата оставались два законных выхода. Первый – развести руками, сказать, что был не в курсе всех правил, и отправить посылку обратно. Второй – соблюсти формальности, заказав экспертизу. Однако, он почему-то (очевидно, на то у него были веские причины) выбрал третий путь, весьма нестандартный…

Вечером, в конце рабочего дня, коллекционер опять наведался в почтовое отделение и попытался уговорить сотрудниц дать ему возможность тайком открыть заветную посылочку - поменять присланные ему монетки на другие. Но женщины категорически отказались.

ЦЕНА ВОПРОСА - 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Тогда коллекционер, улучив момент, когда одна из них отошла, схватил ножницы и, как гладиатор, рванул к заветной бандероли. Пытавшегося открыть посылку нумизмата вовремя остановили. Его трюк с ножницами зафиксировали видеокамеры. И в отношении коллекционера был возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей.

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» старший помощник прокурора Первомайского района Светлана Пластун, экспертизу по монетам проводил очень авторитетный ростовский эксперт, по учебникам которого занимаются будущие специалисты в сфере оценки монет и банкнот. Вывод эксперта: стоимость этих античных монет - более 100 тысяч рублей! Они и на самом деле древнеримские, относятся к категории культурных ценностей. И в прекрасном состоянии – хоть сейчас в музей! Среди монет из посылки – динарий времен правления императора Марка Луция Аврелия Коммода, антониниан 244-249 годов нашей эры и другие.

ОБРАТИТЬ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Однако сам нумизмат и его мама (женщина решила представлять интересы 40-летнего сына на следствии и в суде) категорически не признавали вину. И потребовали новой экспертизы. Однако эксперты вновь подтвердили, что монеты стоят больше 100 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре, суд признал ростовского нумизмата виновным в контрабанде культурных ценностей. И назначил наказание в виде трех лет условно с испытательным сроком три года.

Приговор ростовчанин обжаловал. А что касается дюжины античных древнеримских монет, то суд постановил обратить их в собственность государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бросил гранату и стрелял из обреза: в Ростове начнется суд над «охотником на инкассаторов»

Налетчик дважды нападал на них в одном и том же переулке с разницей в год. Поживился на 12 миллионов рублей. Но жадность сгубила. Попался мужчина тогда, когда (подробности)