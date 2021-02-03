Пограничники устроили ночную погоню за контрабандистом с наркотической "солью"

Сотрудники разложили и зафиксировали всю "зепрещенку". Фото: пограничное управление ФСБ

В Ростовской области на границе с донецким регионом пограничники задержали мужчину с грузом синтетических наркотиков. Правда, чтобы поймать злоумышленника пограничникам пришлось побегать.

Бойцы погрануправления заметили мужчину во время ночного патрулирования. Контрабандист нес в руках поклажу и попытался убежать, как только увидел пограничный наряд. Погоня шла по пересеченной местности, пограничники пытались удержать злоумышленника в свете фонариков.

Так или иначе, но уйти у контрабандиста не вышло. Ему действительно было, что прятать. В коробке с мультиваркой пограничники нашли целый склад пакетиков с наркотическим веществом. Эксперты позже установили, что это опасный синтетический наркотик, который иногда называют "солью". Вес наркотиков - 2,9 килограмма.

Опасные наркотики гражданин Украины попытался спрятать. Фото: пограничное управление ФСБ

Сотрудники ведомства аккуратно разложили всю "запрещенку" на земле, сфотографировали и описали. Фактов оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о контрабанде наркотических веществ.

- Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - отметили в погрануправлении.

Важно сказать, что, по данным портала правовой статистики, в прошлом году на Дону зафиксировали более 5,5 тысячи преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

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