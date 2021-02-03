Как аномально теплая зима повлияет на урожай в 2021 году

Власти региона проводят научные семинары для производителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 3 февраля, в ходе пресс-конференции первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова была затронута тема будущего урожая 2021 года. Представители СМИ задали вопрос о влиянии аномальной зимней погоды на рост зерновых культур. Действительно, сейчас на улице плюс 15 градусов тепла, что несвойственно для февраля даже в нашем южном регионе.

По словам Виктора Георгиевича, такое положение дел благотворно влияет на рост и развитие культур.

- Мы засеяли 2,7 миллиона гектаров озимых, - озвучил спикер. - Из них большая часть приходится именно на пшеницу. Для нас самое плохое - это морозы на голую землю. Пока же погодные условия способствуют нормальному урожаю. В феврале, по прогнозам, не будет критических температур. Надеемся, что и в марте не ударят морозы.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. Фото: "Интерфакс-Юг"

Гончаров отметил, что уже сейчас идет активная работа с сельскохозяйственными предприятиями. Власти региона организовывают и проводят специальные семинары с участием ученых и всевозможных аграрных служб федерального уровня.

- Сейчас самое важное - вовремя внести жидкие удобрения для того, чтобы поддержать пшеницу в ее росте и развитии, - пояснил Виктор Гончаров. - Даем рекомендации производителям, когда именно и какие нужно вносить удобрения.

Он добавил, что сейчас идет и индивидуальная отработка этого направления работы. На многих донских предприятиях специалисты берут пшеницу на анализ, отправляя на экспертизу ученым. Это делается для того, чтобы выдать правильные рекомендации по внесению удобрений.

- У нас научно обоснованная система земледелия. Это и позволяет даже в критических климатических условиях получать такой достойный урожай, - подытожил Виктор Георгиевич.

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