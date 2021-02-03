Живодеры сожгли щенят и зарезали двух собак в Ростовской области

Двоих щенков удалось спасти, еще один находится в тяжелом состоянии. Фото героя публикации.

В Волгодонске и возле города неизвестные жестоко убили нескольких собак. По словам местных жителей, живодеры подожгли совсем маленьких щенят и зарезали взрослых. Проверкой происшествия уже занялась полиция.

ДВЕ ПОГИБЛИ СРАЗУ

Первое ЧП случилось за городом еще в начале зимы. К местным рыбакам прибилась собака, которая вскоре родила пятерых щенят. Чтобы мама и ее детеныши не замерзли, мужчины соорудили для них будку. А в начале декабря они обнаружили сгоревшим собачье пристанище.

— Кто-то облил горючим и поджег будку с щенками. Итог – двое погибли сразу, один – до сих пор в тяжелом состоянии. Двое потихоньку восстанавливаются, — рассказала зоозащитница Наталья.

Малыши начали постепенно восстанавливаться. Фото героя публикации.

ЕЩЕ ДВУХ РАНИЛИ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Спустя почти два месяца произошло еще два нападения на собак, но уже в самом Волгодонске. 26 января знакомый Натальи увидел на улице 30-летия Победы едва живого пса.

— У собаки было несколько ранений по телу, перерезано горло. Скорее всего, сделали это перочинным ножом. Человек сразу отвез ее в частную клинику, где сделали операцию. Однако животное все равно скончалось от потери крови, — пояснила собеседница.

Чуть позже местные жители сообщили Наталье, что в тот же день вечером видели на улице Горького еще одну раненую собаку. Окровавленное животное от кого-то убегало. Очевидцы хотели помочь псу, но он слишком быстро скрылся из поля зрения. В темноте найти животное черного окраса оказалось невозможно.

В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛИ

О первом случае Наталья 29 января рассказала полицейским. Правоохранители приняли у женщины заявление. Однако пока ей звонили лишь раз из государственной ветеринарной службы, чтобы уточнить место происшествия. Как продвигается расследование случая, зоозащитнице никто не рассказывал.

В пресс-службе Главного Управлени МВД России по региону подтвердили, что заявление поступало в полицию.

— По факту происшествия проводится проверка, — уточнили в ведомстве.

В социальных сетях города уже развернулось обсуждение зверств живодеров. Многие боятся, что такой человек может представлять угрозу не только для других животных, но и для самих людей.

У одного из щенков повреждено 70 процентов тела. Фото героев публикации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Может ли такой человек быть болен?

Сергей Выгонский, главный внештатный терапевт Минздрава РО:

- С точки зрения уголовного кодекса, издевательство над животным также является преступлением. По поводу психических расстройств. Может ли такой человек быть болен? Да, такая вероятность есть. Однако точно определить это можно только после осмотра врача. Если человек не может отвечать за свои действия, то ему назначают меры принудительного лечения. Заболеваний, которые сопровождаются склонностью к садизму и жестокости, очень много. Есть при этом заболевания, которые не делают человека невменяемым и не освобождают от ответственности.

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