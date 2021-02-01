В Ростове подведены итоги национальной премии «Серебряный Лучник» - Юг

Фото: «АГТ-Юг»

В конце января прошла защита PR-проектов, вошедших в шорт-лист 11-й премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Юг. На этот раз авторы защищали свои проекты в смешанном формате: публичные презентации проектов прошли в онлайн-режиме, экспертное жюри работало частично в офлайн-формате в «Медиа Парке Южный Регион - ДГТУ» в Ростове-на-Дону, частично – также в режиме онлайн.

Отметим, что национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью.

Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса минувший год был непростым, интерес к престижной премии меньше не стал. Организаторы получили 70 заявок, 28 из которых вошли в шорт-лист номинированных проектов и были допущены к защите перед компетентным жюри.

Фото: «АГТ-Юг»

Оператором премии по традиции вот уже одиннадцатый год подряд выступило коммуникационное агентство «АГТ-Юг» в составе «AGT Communications Group».

Жюри юбилейной премии «Серебряный Лучник» - Юг представляли одиннадцать экспертов из области коммуникаций. Председателем жюри выступила Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса в компании «Магнит».

- 2020 год стал особенным и во многом уникальным. Это, безусловно, нашло отражение и в сфере коммуникаций. Мы все работали в непростых условиях, часто приходилась искать новые подходы к решению, казалось бы, стандартных задач. Не говоря уже о новых профессиональных вызовах, с которыми мы столкнулись в условиях пандемии. В этом году на «Серебряном Лучнике» - Юг было множество интересных проектов. Мы увидели классные, очень профессиональные, творческие команды. Приятно видеть, что на Юге России коммуникации активно развиваются и с каждым годом становятся все сильнее, - прокомментировала Анна Мелешина.

Лауреатами, по мнению экспертов, стали проекты из Краснодара, Ростова-на-Дону, Грозного и Майкопа.

Так, в одной из них, по продвижению государственных, общественных и социальных программ, стал лучшим проект от Ростовской области «Соль земли. Люди, ради которых стоит узнать Россию» издательского дома «ЕвроМедиа». По правилам конкурса проект проходит в шорт-лист национальной премии «Серебряный Лучник», публичная защита и церемония награждения лауреатов которой состоятся в Москве 18-19 февраля 2021 года.