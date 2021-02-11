Тысячи жителей Ростова-на-Дону были шокированы, увидев квитанции на оплату за отопление. Очень многие обратили внимание, что суммы за январь стали значительно больше. Люди предположили, что власти подняли тарифы, соответственно выросла и сумма. Однако такое объяснение устроило далеко не всех.На страницах в социальных сетях стали появляться фотографии квитанций с астрономическими суммами и фразой \\"золотые батареи\\". Некоторым за отопление двухкомнатных квартир пришлось заплатить более 10 тысяч рублей. Это при том, что сейчас финансовое состояние многих ростовчан оставляет желать лучшего в связи с пандемией и ростом безработицы. Возмущенные жители стали обращаться к коммунальщикам за разъяснениями. Вмешаться пришлось и городской администрации. Там рассказали, с чем связано резкое повышение платы за отопление.Как выяснилось, одна из главных причин - это резкие перепады температуры воздуха за последние два месяца. Если в ноябре было относительно тепло, то в декабре существенно похолодало. В январе вообще минус держался несколько дней, что заставило котельные работать в усиленном режиме. Кроме того, повышение стоимости связано и с датой подачи показаний счетчиков.- В декабре прошлого года потребители получили квитанции по показаниям счетчика за ноябрь, чтобы до новогодних праздников предоставить квитанции тем гражданам, которые получают субсидии, - отметили в пресс-службе мэрии Ростова. - При этом выставление за декабре были произведены, как обычно, с 26 декабря по 25 января.Это значит, что в декабре люди получили непривычно маленькие суммы, так как необходимо было оплатить отопление до конца года. Это разница была включена в квитанции за январь, что и вызвало резкое повышение.В администрации обратили внимание, что тарифы не повышались, несмотря на подозрение некоторых жителей. Однако плата за ЖКУ может меняться в зависимости от погоды. Чем ниже температура воздуха на улице, тем больше ресурсов требуется для обогрева квартир и воды.КАК ПОГОДКАРезких перепадов не будетТеперь, когда показания стабилизировались, люди задумались о будущих тратах на отопление. Неудивительно, ведь, если каждый месяц платить по 10 тысяч рублей, долго и счастливо не проживешь. По данным донских синоптиков, в феврале не будет таких резких перепадов, как в первом зимнем месяце. Оставшиеся две неделирезких перепадов не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от -4 до +2 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Прекрасное место, пользуется вниманием\\": губернатор Голубев высказался о судьбе ростовского парка \\"Дружбы\\"Местные жители переживают, что там уничтожат деревья, построят рестораны и бары (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!