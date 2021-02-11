В Ростовском государственном цирке стартует новая программа, которая станет долгожданным событием для вех любителей истинного искусства. Невероятные трюки в исполнении преданных своему делу профессионалов жители и гости города увидят в представлении «Звездный круиз». На манеж выйдут не только акробаты и гимнасты, но и дрессировщики животных. Особым сюрпризом станут умопомрачительные номера, которые раньше во всем мире считались невозможными.В связи с этим состоялась пресс-конференция, на которой артисты программы рассказали, что они приготовили для зрителей. Первым слово взял директор Ростовского государственного цирка Игорь Байтингер. Он обратил внимание, что в «Звездном круизе» остались лучшие номера из прошлых программ, но они будут показаны в другой постановке.- Зрители смогут погрузиться в мир ярких, экстремальных цирковых фантазий, увидеть красоту, силу и невероятные возможности человеческого тела, - отметил Игорь Евгеньевич. - Плюс к программе присоединились уникальные всемирно известные артисты.Его слова подтвердил и заслуженный артист России Александр Скоков. Он лично готовил номер, который до этого никто не решался воплотить в жизнь. Речь идет о «встречных качелях», в прошлом выполняемый только мужчинами. Теперь же над манежем летают хрупкие девушки.- Об этом трюке можно долго говорить, но лучше все увидеть своими глазами, - скоромно заметил Скоков. - Собрать женскую акробатическую группу такого уровня было крайне непросто. Теперь же они известны во всем мире, берут высшие премии на главных цирковых площадках.Не обойдется и без привычного циркового зрелища - мастерства эквилибристики. Под руководством заслуженной артистки России Сайракан Суанбекова братья Махмуд и Нурсултан на «Американском колесе смелости» покажут номера, от которых у зрителей захватит дух. Артисты будут выступать без страховки, что, как показывает опыт, намного зрелищней.- Мы «держимся» на уверенности, на чувстве – каната и друг друга. На высоте всегда страшно, но это хорошо, когда есть страх. Если он отсутствует, инстинкт самосохранения не срабатывает, и любая ошибка может привести к трагедии, - рассказывает Нурсултан.Не обойдется новая программа и без животных. На арену вылетят казаки верхом на статных жеребцах. Трюки с лошадьми подготовлены Виолеттой Александровой-Серж, которая продолжает 150-летнюю семейную династию. Уникальным достижением в трюковом репертуаре труппы является прыжок лошади с артистом под ее животом через лежащего на препятствии артиста. Как призналась девушка, животные для нее - дети, партнеры.Так или иначе, но пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем, накладываются определенные ограничения. Руководитель цирка Игорь Байтингер сообщил, что трибуны смогут заполниться только на 40 процентов. Кроме того, везде, где необходимо поставят антисептики, нанесут разметку.- На контроле, будьте готовы, пройти термометрию и надеть маску. О покупке билетов стоит позаботиться заранее, потому что, даже, несмотря на дополнительные новогодние представления, большое количество желающих не смогло попасть в цирк, - обратил внимание Игорь Евгеньевич.КОНКРЕТНОПрограмма «Звездный круиз» принимает гостей с 13 февраля.Стоимость билета от 500 рублей.Электронные билеты возможно приобрести на официальном сайте Ростовского государственного цирка.