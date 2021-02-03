В результате трагедии погибли пять человек. Фото: Следственный комитет РФ.

Что известно о судьбе жителей, пострадавших при взрыве многоэтажки в Шахтах два года назад. 14 февраля 2019 года в девятиэтажном доме на улице Хабарова в Шахтах прогремел мощный взрыв. Четыре квартиры оказались полностью разрушены, четыре — повреждены.

В результате трагедии погибли пять человек: молодая мама Виктория Ларикова, преподаватель Людмила Власова и семья из трех человек — супруги Ольга и Владимир Пашутины, их дочь Татьяна.

Оставшимся без жилья пострадавшим пришлось переехать к родственникам или в съемные квартиры.

Семьям погибших и пострадавшим выплатили компенсации. Дом же после обследования было решено восстановить. Изначально работы планировали завершить еще осенью того же года, но сроки пришлось перенести. Власти сообщали, что из-за нависающих элементов затянулись работы по демонтажу. В итоге девятиэтажку сдали весной прошлого года.

Сейчас дом выглядит как прежде. Кроме того, там была благоустроена близлежащая территория. Вместо гаражей появились спортивная и детская площадки, зона отдыха. Тем не менее не все жильцы захотели возвращаться в квартиры, некоторые все же продали жилье. А, как рассказали соседи, в квартирах, где жили погибшие, до сих пор никто не живет.

— Мужа, который потерял жену, видела лишь один раз. Ему пришлось прийти, потому что в квартире вроде как прорвало трубу. А девочку, которая потеряла всю семью, я так и не видела. Она вроде сейчас доучивается, в этом году выходит замуж, но въедет ли сюда когда-нибудь — не знаю, — рассказала "КП-Ростов" одна из жительниц дома Алла Ситникова.

Что касается причин трагедии, то основной версией стал взрыв бытового газа. Следователи установили, что что вытяжка в квартире, где произошел взрыв, была оборудована принудительной электрической вентиляций. При этом естественная вентиляция отсутствовала. В итоге концентрация газа в помещении достигла опасного уровня.

До взрыва обслуживание газового оборудование проводилось лишь в 2016 году. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» и «Причинении смерти по неосторожности двум и более лицам». Но дела до суда, говорят, пока так и не дошли.

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