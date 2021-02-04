Видео пожара в центре Ростова-на-Дону опубликовали спасатели

Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в половину четвертого утра. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО

Пожар в центре Ростова-на-Дону 4 февраля 2021 года стал самым крупным в донской столице в наступившем году. ЧП произошло в половину четвертого утра.

Как рассказали очевидцы, в супермаркете, расположенном на проспекте Ворошиловском на первом этаже девятиэтажного здания, загорелся потолок. Не исключено, что причиной стало короткое замыкание.

Спасатели опубликовали видео с места масштабного пожара. Кадры – впечатляющие. Дотла выжжен первый этаж высотки. Рядом – кафе с разбитыми стеклами. Как рассказали очевидцы, в момент пожара в кофейне находилась девушка, возможно, сотрудница.

Прохожие разбили стекло и помогли ей выбраться.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Справиться с огнем удалось лишь ближе к девяти часам утра. Однако полная локализация еще не объявлена. Сейчас идет проливка и разборка конструкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожар в центре Ростова-на-Дону 4 февраля 2021 года: горит "Кооператор Дона", сотни жильцов эвакуированы, появилось видео происходящего

Пожар в супермаркете в центре Ростове-на-Дону 4 февраля 2021 года: площадь пожара составляет 600 квадратных метров, спасены 96 человек (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.

Читайте на WWW.ROSTOV.KP.RU: https://www.rostov.kp.ru/daily/27234/4362375/