Коронавирус в Ростове-на-Дону 6 февраля 2021: в тяжелом состоянии находятся почти 200 дончан

Жертвами коронавируса стали 28 жителей Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки – 147 человек. Всего по Ростовской области с учетом Ростова выявили 361 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило почти 66 тысяч человек.

33,8% из заболевших за сутки – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет, 20,5% - от 66 до 79 лет, 6,9% - старше 80 лет, 5,8% - дети.

В стационарах сейчас лечатся 2 218 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 193 человека. 28 подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 193 человек поддерживается с помощью неинвазивной ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 28 человек. Это 13 женщин в возрасте от 61 года до 94 лет; 15 мужчин — от 46 до 83 лет. У всех этих пациентов были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 2 790 человек.

За сутки выздоровели 427 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 55 850 жителей региона.

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