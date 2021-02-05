Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 февраля 2021: скончались 29 зараженных дончан

Жертвами коронавируса стали 29 жителей Ростовской области. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 141 человека. Всего по Ростовской области с учетом Ростова выявили еще 364 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 65 530.

39 % новых заболевших — жители в возрасте от 46 до 65 лет. 32,1% — те, кому от 18 до 45 лет. 14,6% составляют люди от 66 до 79; 7,7% — старше 80 лет; 6,6% — дети.

Лечение в стационарах получают 2 172 пациента. В тяжелом состоянии находятся 34 зараженных — они подключены к инвазивному аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние 164 человек поддерживается с помощью неинвазивного ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 29 человек. Это 16 женщин в возрасте от 51 до 88 лет; 13 мужчин — от 42 до 83 лет. У всех этих пациентов были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 2762 человека.

За сутки выздоровели 429 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 55 423 жителя региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти 11 тысяч вакцин от коронавируса привезли в Ростовскую область

Рассказываем о том, как проходит вакцинация (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.