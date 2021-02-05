Яркая блондинка из Батайска пошла искать мужа на ТВ

Светлана мечтает о женском счастье. Фото: Первый канал

31-летняя жительница Батайска, несмотря на чудесные внешние данные, несчастна в личной жизни: рассталась с мужем фитнес-тренером, которого знала с самого детства. При этом брак не спасла даже общая дочь. А после расставания в ее жизни появился другой кавалер. Но и с ним счастья она не нашла.

В итоге, окончательно запуталась в своих чувствах к обоим и решила остаться одна. Но одиночество угнетало красавицу-блондинку, поэтому она отправилась искать свою любовь на ТВ-шоу.

- Светлана работает стилистом-колористом. Гордится тем, что похудела на двадцать килограммов, мечтает станцевать бачату с возлюбленным, - представили невесту в эфире «Давай поженимся».

Однако в этот раз программа пошла не по сценарию. Дело в том, что ведущие решили помирить экс-супругов, пригласили в студию сразу обоих. Причем ни Светлана, ни Эдуард даже не представляли, что встретят друг друга. Для них это стало большой неожиданностью. Впрочем, для двух других телевизионных женихов этот факт также стал сюрпризом.

В итоге Светлана выбрала бывшего мужа! Фото: Первый канал

Вначале в студии появился бывший муж батайчанки. Эдуард рассказал о расставании. По его словам, немалую роль в этом сыграло увлечение супруги психологией, идеей личностного роста, а также советы ее подписчиков в «Инстаграм». А еще признался, что все еще любит бывшую.

А после в студии появилась и сама Светлана. Она рассказала, что мужа любила, он давал ей эмоции, но она не чувствовала себя рядом с ним под защитой: первый год совместной жизни она его содержала.

После чего ТВ-свахи предложили бывшим супругам поговорить по душам и понять, что в итоге нужно обоим. Именно в комнате для свиданий батайчане приняли решение снова попробовать все сначала. Два других претендента на руку и сердце красавицы-батайчанки ушли не с чем, но им пообещали тоже подыскать пару.

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