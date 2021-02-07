Коронавирус в Ростове-на-Дону 7 февраля 2021: количество дончан с положительными тестами перевалило за 66 тысяч

За сутки в больницах и лабораториях региона сделали 11 тысяч тестов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки – 130 человек. Всего по Ростовской области с учетом Ростова выявили 360 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных среди проходивших тестирование с начала пандемии составило около 66 300 человек.

30,5% жителей региона с позитивными тестами - в возрасте от 18 до 45 лет, 36,9% - от 46 до 65 лет, 16,7% - от 66 до 79 лет, 6,7% - старше 80 лет, 9,2% - дети.

В стационарах сейчас лечатся более 2200 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 219 человек. 29 подключены к инвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Жизненные функции 190 человек поддерживаются с помощью неинвазивной ИВЛ.

Подтвердилась смерть от коронавируса 10 человек. Это восемь женщин в возрасте от 65 до 87 лет; двое мужчин — 69 и 73 лет. У всех этих пациентов были сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

За все время пандемии жертвами коронавируса стали 2 800 человек.

За сутки выздоровели 397 пациентов. Всего от коронавируса вылечились 56 тысяч жителей региона, обращавшихся за медицинской помощью.

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