Ноу-хау ввели в вузе Ростова-на-Дону. Там разрешили приходит на учебу вместе с кошками и собаками. А еще в университете появился свой уполномоченный по правам животных. В его обязанности входит адаптация четверолапых и решение конфликтов, если таковые возникнут. Однако новаторы уверены: этого не будет – питомцы поднимают настроение не только хозяевам, но и всем окружающим.ЖИВОТНЫЕ — ЧЛЕНЫ СЕМЬИПриходить на учебу с животными разрешили в одном из корпусов Донского государственного технического университета. Учиться и работать со своим любимцем можно на факультете биоинженерии и ветеринарной медицины. Сделать корпус «pet-friendly» предложил его декан Алексей Ермаков. Он уверен, что для многих важно проводить больше времени со своим животным.— Однажды я наткнулся на статистику, что 49 процентов людей покупают подарки для своих питомцев. То есть они относятся к ним, как к членам семьи. Разрешая взять питомца, мы создаем более благоприятные условия для сотрудников и студентов. Такая возможность уже есть во многих иностранных компаниях, — пояснил собеседник.ПОЗИТИВ И УЛЫБКАОднако в шутку принести в вуз, например, питона не получится. Чтобы прийти с животным, нужно заранее получить разрешение от администрации, коллег или сокурсников. Нужно подробно рассказать о питомце: его породе, размере, состоянии здоровья. Важно и наличие ветеринарного паспорта.Пока же, по словам Алексея Ермакова, ни отказов, ни конфликтов не было. Окружающие даже рады увидеть в аудитории или кабинете собаку или кошку.— Довольны не только сами хозяева животных, но и другие люди. Не раз видел, как человек заходит в кабинет с грустным лицом, видит кошку или собаку и улыбается. Все реагируют на таких гостей позитивно.И ДАЖЕ ПОДЛЕЧИТЬЖивотные могут находится в не только в аудитории или рабочем кабинете, но и в специальном помещении. Четвероногих пациентов осмотрят и даже окажут лечение при необходимости.Кроме того, в университете появилась новая должность — уполномоченный по правам животных. Он будет помогать адаптироваться хозяевам и их питомцам.— Уполномоченный будет контролировать весь процесс. К нему можно обратиться за консультацией. Он будет помогать, если возникнет какой-то конфликт, непонимание, — уточнил декан.Пока инициатива «pet-friendly офис» работает в университете в тестовом режиме. Если ее получится успешно внедрить, возможность привести питомца может появится и в других корпусах вуза.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.