Мороз на день: какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 – 14 февраля

Морозная погода сменится оттепелью. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону и области на этой неделе ожидаются температурные скачки. В донской столице мороз будет держаться только сутки. Затем погода будет почти весенней.

В понедельник, 8 февраля, утром прогнозируются снег и гололед на дорогах. В дневное время снег может усилиться, возможна метель. Температура днем в Ростове – минус 5 градусов.

Ночью со вторника на среду температура воздуха тоже будет отрицательной – до минус 6 градусов. А уже к утру наступит оттепель, днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, прогнозируют в Гидрометцентре.

Со среды по субботу будет становиться теплее с каждым днем. В четверг ожидаются 8 градусов тепла, в пятницу – плюс 9 градусов, а в субботу и вовсе плюс 11 градусов. В ночное время температура тоже будет выше нуля. Небо все эти дни будет облачным, иногда будет идти дождь.

В пятницу вечером и ночью возможен мокрый снег, а в субботу днем термометры будут показывать 2 градуса выше нуля.

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