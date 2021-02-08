Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 февраля 2021: заразились еще 359 дончан

За сутки жертвами коронавируса стали девять человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону прирост заболевших за сутки составил 123 человека. Всего с учетом донской столицы в Ростовской области заболели еще 359 жителей. Число инфицированных с начала пандемии достигло 66 610.

Наибольшую долю новых заболевших составляют жители в возрасте 46 до 65 лет — 37%. 27,4% зараженных — люди от 18 до 45 лет; 21,7% — от 66 до 79 лет. 7,2% пациентов — старше 80 лет; 6,7% — дети.

Лечение в стационарах проходят 2 219 заболевших. Состояние 32 пациентов оценивается как тяжелое —они находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких. 175 человек — на неинвазивной ИВЛ.

Подтвердилась смерть девяти человек с ковидом. Среди них — три женщины 62, 77 и 94 лет, а также шесть мужчин в возрасте от 50 до 83 лет. Все они страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стали 2 809 человек.

За сутки от опасной инфекции вылечились 388 человек. С начала пандемии выздоровели 56 635 зараженных.

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