Вопрос сохранения парка \\"Дружбы\\" на берегу Темерника ростовчане довольно давно задают властям. Люди переживают, что ему уготовлена судьба многих других зеленых зон, а именно масштабная застройка. По словам неравнодушных жителей и городских активистов, они обнаружили в открытом доступе документы, говорящие о том, что городские власти хотели поменять статус парка. И якобы уже существует план, где схематично показаны будущий аквапарк, бары, рестораны и прочее.ТЕМА ЗАСТРОЙКИ НЕ ОБСУЖДАЛАСЬЧтобы не допустить застройки парка, люди собрали почти две тысячи подписей и направили петицию губернатору региона. Ответ Василия Голубева не заставил себя долго ждать. В передаче \\"О главном\\" он высказал свое мнение на этот счет.- Парк \\"Дружбы\\" - это природная зона. Значит любое изменение его статуса - не самый простой вопрос, - начал глава региона. - Тема застройки, как некое предложение, возникала, но нигде не обсуждалась.Он добавил, что не раз бывал в парке и считает его прекрасным местом, которое пользуется большой популярность у местных жителей. Голубев уверил жителей донской столицы, что власти и дальше будут приводить его в порядок.Еще лет пять назад парк находился в удручающем состоянии. Кроме старых кафе там ничего не было. Сейчас же, по словам губернатора, парк вошел в проект \\"Темерник\\", который подразумевает комплексное благоустройство территорий вдоль городской речки.- Любая корректировка статуса парка может быть, если на это дадут \\"добро\\" люди. Это должны обсуждать с жителями, - отметил Голубев.Он добавил, что во всех остальных случаях городские парки трогать не стоит.ЧТО ГОВОРЯТ ПОСЕТИТЕЛИ ПАРКАВ социальных сетях появляется все больше видео, на которых простые ростовчане рассуждают о судьбе \\"Дружбы\\".- Мы за благоустройство! Например, починить лестницы, сделать велодорожки, спортивные площадки. Но не хотим капитализации, чтобы здесь появились какие-то здания, - отметила активистка.- Такой парк есть не везде! Мы за то, чтобы он остался именно в таком виде, - призналась другая женщина, гуляющая с собакой.СПРАВКА \\"КП\\"Парк \\"Дружба\\" появился еще в середине 80-х годов прошлого века. Его уникальность заключается в выгодном расположении – на берегу Северного водохранилища. Это великолепный, отдаленный от городского шума оазис, экологически чистый, с прекрасным ландшафтом. По всей территории парка произрастают более 1700 деревьев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТоварищеская игра ФК \\"Ростов\\" - ФК \\"Локомотив\\" (Грузия): что происходило во время и после матчаВсе голы в ворота залетели от игроков донского клуба (подробнее)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!