Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 февраля 2021 года показывают, что речи о спаде пандемии на Дону не идет. Так, по последним официальным данным, ко вторнику число заболевших дончан достигло 66 966. При этом выздоровевших за весь период пандемии пока меньше, чем заболевших - 57 052.Как сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области, за минувшие сутки коронавирус выявили у 356 человек из проходивших тестирование.За сутки умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 24 человека - 13 женщин и 11 мужчин. Самому молодому больному, чью жизнь унес ковид-19, было всего 37 лет. Самому взрослому скончавшемуся – 95 лет.- За весь период жертвами COVID-19 в области стали 2 833 человека, - прокомментировали в пресс-службе правительства Ростовской области.На Дону в начале января началась массовая вакцинация от коронавируса. Жители Ростова и области активно делают прививки. Сделать ее при отсутствии показаний можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прививки от коронавируса и гриппа 2020: какова эффективность вакцинации и кому нельзя ставитьРостовский врач рассказал все, что нужно знать о прививках от коронавируса и гриппа (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.