Товарищеская игра ФК "Ростов" - ФК "Локомотив" (Грузия): что происходило во время и после матча

Игра закончилась уверенной победой "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

Накануне, 9 февраля, в испанской Марбелье состоялся товарищеский матч между клубами "Ростов" и "Локомотивом" из Грузии. Встреча закончилась победой донской команды со счетом 4:1. Все 90 минут были насыщены на моменты, соперники не уступали друг другу мяч, остро действовали в атаке.

ПОРВАЛИ СЕТКУ

Первый опасный момент, как ни странно, возник у ворота "Ростова". Грузины пошли вперед, сделали точный пас в штрафную, откуда нападающий в подкате отправил мяч в сетку ворот. Однако судья не засчитал этот гол, зафиксировав "вне игры". Спустя несколько минут в атаку понеслись ростовчане. Сначала игроки в желтых футболках надежно сыграли на перехвате, что уже стало визитной карточкой дончан, но не смогли реализовать опасный момент.

Следующий стандарт с углового все-таки закончился голом, когда молодой полузащитник "Ростова" Алкмвист после отскока сильным ударом пробил в самый угол ворот. Ответ грузинской команды не заставил себя долго ждать: также навес с угла поля, удар головой, случайный рикошет от спины защитника и счет становится равным - 1:1. Первый тайм закончился ничейным результатом.

Во втором отрезке состав "Ростова" не изменился. На поле вышли все те же игроки. Ростовчане как обычно активно прессинговали, но не поднимались слишком высоко к воротам соперника. Это дало им возможность быстро возвращаться в оборону, не оставляя шансов для грузинских нападающих.

Алесами надежно действует в защите. Фото: ФК "Ростов"

В течение нескольких минут это дало свои плоды. Сначала защитники "Локомотива" нарушили правила в своей штрафной, за что получили 11-метровый. К мячу подошел Матиас Норманн. 24-летний футболист сильно пробил, мяч полетел в девятку, порвал сетку и вылетел с другой стороны. Сначала судья не засчитал гол, но после разбирательства понял, что ошибся.

Следующим отличился Дмитрий Полоз. Он грамотно сыграл на "втором этаже" головой и принес третий гол для своей команды. Последний мяч залетел в ворота грузинского голкипера также от ноги Полоза. Он сам прошел в штрафную, но не стал отдавать передачу, а пробил в противоход вратарю. В итоге встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу "Ростова".

ПОСЛЕ МАТЧА

После матча болельщики в социальных сетях стали поздравлять команду с победой. Любители футбола писали, что игроки действовали слаженно, почти без ошибок на своей половине поля и грамотно отдавали передачи. Однако фанаты справедливо заметили, что "Локомотив" из Грузии - объективно слабее, чем "Ростов". Истинные слабости и пробелы в игре были видны в товарищеском матче против одной из ведущих команд РПЛ - "Краснодара".

- Стоило сыграть с клубом посерьезней и сразу проигрыш! Вот это обидней всего! - написал один из фанатов на странице клуба в социальных сетях.

- Теперь посмотрим как они сыграют против московского "Локомотива". Сейчас же задача не в полную силу соперничать, чтобы не было травм. Все это тренировочные матчи и мотивация не та, - заметил другой болельщик.

Сегодня появилось видео, снятое пресс-службой клуба во время матча. На нем видно как главный тренер Валерий Карпин беседует с игроками после встречи. Наставник что-то объясняет молодым футболистам, беседует с Сухомлиновым, которому всего 18 лет. Парень пытался объяснить, почему в некоторые моменты он не пошел вперед, остался на месте, на что Карпин успокаивал игрока.

Напомним, "Ростов" пробудет на испанских сборах еще 11 дней. 21 февраля игроков ждет домашняя игра 1/8 Кубка России против "Ахмата". Футболисты призвали болельщиков поддержать их на стадионе.