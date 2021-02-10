"Прекрасное место, пользуется вниманием": губернатор Голубев высказался о судьбе ростовского парка "Дружбы"

Губернатор Ростовской области ответил на вопрос о парке. ФОТО: пресс-служба администрации РО

Вопрос сохранения парка "Дружбы" на берегу Темерника ростовчане довольно давно задают властям. Люди переживают, что ему уготовлена судьба многих других зеленых зон, а именно масштабная застройка. По словам неравнодушных жителей и городских активистов, они обнаружили в открытом доступе документы, говорящие о том, что городские власти хотели поменять статус парка. И якобы уже существует план, где схематично показаны будущий аквапарк, бары, рестораны и прочее.

ТЕМА ЗАСТРОЙКИ НЕ ОБСУЖДАЛАСЬ

Чтобы не допустить застройки парка, люди собрали почти две тысячи подписей и направили петицию губернатору региона. Ответ Василия Голубева не заставил себя долго ждать. В передаче "О главном" он высказал свое мнение на этот счет.

- Парк "Дружбы" - это природная зона. Значит любое изменение его статуса - не самый простой вопрос, - начал глава региона. - Тема застройки, как некое предложение, возникала, но нигде не обсуждалась.

Он добавил, что не раз бывал в парке и считает его прекрасным местом, которое пользуется большой популярность у местных жителей. Голубев уверил жителей донской столицы, что власти и дальше будут приводить его в порядок.

Главная лестница парка "Дружба". Фото: соц. сети, общественное движение "Городской патруль"

Еще лет пять назад парк находился в удручающем состоянии. Кроме старых кафе там ничего не было. Сейчас же, по словам губернатора, парк вошел в проект "Темерник", который подразумевает комплексное благоустройство территорий вдоль городской речки.

- Любая корректировка статуса парка может быть, если на это дадут "добро" люди. Это должны обсуждать с жителями, - отметил Голубев.

Он добавил, что во всех остальных случаях городские парки трогать не стоит.

ЧТО ГОВОРЯТ ПОСЕТИТЕЛИ ПАРКА

В социальных сетях появляется все больше видео, на которых простые ростовчане рассуждают о судьбе "Дружбы".

- Мы за благоустройство! Например, починить лестницы, сделать велодорожки, спортивные площадки. Но не хотим капитализации, чтобы здесь появились какие-то здания, - отметила активистка.

- Такой парк есть не везде! Мы за то, чтобы он остался именно в таком виде, - призналась другая женщина, гуляющая с собакой.

СПРАВКА "КП"

Парк "Дружба" появился еще в середине 80-х годов прошлого века. Его уникальность заключается в выгодном расположении – на берегу Северного водохранилища. Это великолепный, отдаленный от городского шума оазис, экологически чистый, с прекрасным ландшафтом. По всей территории парка произрастают более 1700 деревьев.

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