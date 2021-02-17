Агропромышленный форум юга России соберет 200 участников на 23 тыс. кв. м. выставочной площади

Фото: Юрий Вологодский

С 24 по 26 февраля 2021 года в «ДонЭкспоцентр» (Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30) состоится самое масштабное событие в аграрной сфере Донского региона – Агропромышленный форум юга России (выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии»), проект, направленный на демонстрацию сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельхозпродукции. Генеральный спонсор Форума – «Альтаир». Стратегический партнер Форума – «Ростсельмаш». Спонсором путеводителя стал «БиоАгроСервис».

– Вот уже не один год Форум и проходящие в его рамках выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии» является единственной возможностью для аграриев всего ЮФО представить свою продукцию на старте весенне-полевых работ. На одной площадке мы собираем все наиболее крупные компании отрасли и предоставляем участникам и посетителям уникальную возможность заключить выгодные сделки прямо на выставке. Благодаря этому из года в год проект растет, и останавливаться мы не планируем, – рассказала генеральный директор «ДонЭкспоцентр» Карина Лагуткина.

Фото: Юрий Вологодский

В 2021 году на Агропромышленном форуме юга России ожидают 200 экспонентов со всей России и из стран ближнего зарубежья, которые на 23 тыс. кв. м. экспозиции представят свыше 180 образцов новейшей сельхозтехники и 130 брендов агрохимической продукции.

Выставка «Интерагромаш» включает в себя сельскохозяйственную технику и запчасти, а также автоматизацию – иными словами, весь спектр техники для работы на земле (тракторы, комбайны, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений и пр.). Среди участников выставки такие мировые бренды, как «Ростсельмаш», Case, New Holland, Kuhn, Jcb, Joskin, Bednar, Sulki, Monosem, Fendt, Lemken, Deutz, Valtra, Dieci, Zetor, Horsh, «Палессе», «Туман», «Ярославич» и многие другие. Впервые участвует компания «Техно-Снаб».

На выставке «Агротехнологии» будут представлены товары для растениеводства и животноводства, оборудование для хранения и переработки сельхозпродукции и животноводства, а также услуги для АПК. Прежде всего, это широкий выбор агрохимической продукции (высокоэффективные средства защиты растений и удобрения) и, конечно же, оборудование и материалы для содержания животных и кормопроизводства. На выставке представлены такие российские и зарубежные компании, как «БиоАгроСервис», «Фосагро», «Щелково Агрохим», «ШАНС», «Агро Эксперт Групп», «УралХИМ», «Нутритех Рус», ТД «Агромастер», «Агри2.0», «Азур-Нива», «Глобал Эксперт», «Лигногумат», «Паритет Агро». Впервые принимают участие такие компании, как «Биотехагро» и «Эконива-Семена».

Фото: Юрий Вологодский

Ежегодно проект посещают аграрии со всего юга России. Это и те специалисты, кто непосредственно принимает решение о покупке техники и работает с ней (владельцы, руководители и ведущие специалисты хозяйств), и региональные дилеры, и молодые специалисты, и, конечно же, 52 делегации фермеров из районов Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев.

Форум проводится накануне старта весенне-полевых работ – а значит, его деловая программа ориентирована на сельхозсезон. По традиции ее главным событием станет Предпосевное совещание для муниципальных районов области с участием Губернатора Ростовской области Василия Голубева и представителей регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия. И, конечно, состоятся разнообразные презентации и демонстрации от участников выставки, круглые столы и семинары на тему животноводства – всего запланировано провести порядка 35 мероприятий для специалистов.

Фото: Юрий Вологодский

За обновлениями программы, а также новостями о новых участниках Агропромышленного форума юга России следите на официальном сайте проекта http://www.interagromash.net/.